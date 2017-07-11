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11 Temmuz 2017 11:10

Başkan Altay: "Srebrenista katliamı unutulmasın"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan Srebrenitsa Katliamının 22’nci yılı nedeniyle anma mesajı yayınladı.

Başkan Altay:

11 Temmuz 2017 11:10


Avrupa’nın göbeğinde yaşanılan insanlık suçunun aradan 22 yıl geçmesine rağmen bu gün bile insanın kanını dondurduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Temmuz 1995’de Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp ordusu, Krivaya 95 Harekatının bir parçası olarak Srebrenitsa’yı işgal etmiştir. Bu olay bir işgal olarak kalmamış bir katliama, soykırıma dönüşmüştür. Bundan 22 yıl önce 11 Temmuz 1995 yılında Srebrenitsa’da yapılan katliamın acısı aradan geçen bu süreye rağmen hiç azalmamıştır. Günümüzde bile hala toplu mezarların çıkması katliamın büyüklüğünü gözler önüne sermektedir. Bize Osmanlı yadigarı olan, Balkanlarda göz bebeğimiz Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentinde 8 bin 372 kişi bu katliamda şehit olmuştur. Bu sayı en az olarak nitelendirilmekte ve her geçen yıl yeni toplu mezarlar artmaktadır. Srebrenitsa olayı, II. Dünya Savaşından sonra Avrupa’da yapılan en büyük insan katliamı ve etnik soykırım olarak Dünya tarihine kazınmıştır. Bu katliamda Birleşmiş Milletler (BM) Gücü ve Hollanda askeri güçlerinin hatası halen konuşulmaktadır. BM’nin soykırım olarak nitelediği 1995’teki Srebrenitsa katliamı sırasında aralarında çocukların da bulunması ayrı bir insanlık suçudur. Kardeşlik ilişkilerimizin Osmanlı’ya dayandığı ve her fırsatta bu ilişkileri geliştirmeyi amaçladığımız Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki ünsiyet bağımız acılarımızı ve sevinçlerimizi ortak paydada buluşturmaktadır. Saraybosna’da restore ettiğimiz ve halen mesleki eğitimin yanında manevi iklime de hizmet eden Saraybosna Mevlevihanemiz bu kardeşliğimizi pekiştiren önemli yapıtlardan biri olmuştur. Srebrenitsa Katliamı unutulmamalı ve gelecek nesillere anlatılmalıdır. Bu katliamdan her iki kardeş ülkenin gençleri ve çocukları üstüne düşen dersleri çıkarmalıdır. Bu gün vesilesi ile Bosna Hersekli kardeşlerimizin acılarını paylaşıyorum, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.




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