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01 Mart 2018 12:30

Başkan Altay: "Ülkemiz için yapılacak en faydalı iş, kendimizi daha çok geliştirmektir"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Talha Bayrakçı İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Altay:

01 Mart 2018 12:30


Selçuklu Belediyesinin eğitime olan desteği sürerken, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da her fırsatta okul ziyaretleri gerçekleştirerek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Altay’ın okul ziyaretlerinin adresi bu kez Talha Bayrakçı İmam Hatip Ortaokulu oldu. 2014 yılında hayatını kaybeden Talha Bayrakçı’nın isminin yaşatıldığı okul olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyan ziyarette Başkan Altay’a merhum Talha Bayrakçının anne ve babasının yanı sıra Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu da eşlik etti.


Ziyarette öğrencilere birbirlerini sevmeleri ve desteklemelerini, bu yaşta memlekete yapabilecekleri en güzel hizmetin ise derslerine iyi çalışıp kendilerini geliştirmeleri olduğunu söyleyen Başkan Altay, "Selçukluda eğitime ve okullara her fırsatta destek veriyoruz. Selçukluda ki tüm okullar bizim için çok kıymetli ve önemli ama bu okulun bir önemi daha var. Talha Bayrakçı ağabeyiniz, 2014 yılında bu memlekete hizmet ederken geçirdiği elim bir trafik kazasında genç yaşta hayatını kaybetti. Bu nedenle okulunuzun adı onun hayatını ve yaşantısını bilmeniz açısından önemli. İnşallah bu okuldan sizlerde vatanına, milletine hizmet edecek gençler olarak yetişeceksiniz. Sizler de memleketimiz için gerektiğinde her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olacaksınız. Öğretmenleriniz ve aileleriniz de sizlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmanız için büyük bir özveri gösteriyorlar. Aramızda Talha Bayrakçı ağabeyinizin annesi ve babası da var. Onlar bir evlat kaybettiler ama hepiniz onların birer evladısınız. Sizler de onları anne baba olarak görebilirsiniz. İnşallah hep birlikte okulumuzla ilgili güzel şeyler yaparız" dedi.


Başkan Altay ziyarette okul idarecileri ve öğretmenlerle görüşürken Selçuklu Belediyesi tarafından okula kazandırılacak olan kütüphanede incelemelerde bulundu. Renkli diyalogların yaşandığı ziyarette Başkan Altay, öğrencilerin yakar top oynama teklifini geri çevirmedi ve öğrencilerle yakar top oynadı.




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