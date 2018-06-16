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16 Haziran 2018 12:21

Başkan Altay uluslararası öğrencilerle bayramlaştı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Uluslararası Mezun Öğrenciler Veda Programında eğitim için Konya’da bulunan farklı ülkelerden öğrencilerle buluştu.

Başkan Altay uluslararası öğrencilerle bayramlaştı

16 Haziran 2018 12:21


Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda ve bayramlaşma programına katılan Başkan Altay, Konya’da çok güzel bir bayram manzarası olduğunu söyledi. Başkan Altay, ümmetin kardeşliğini gösteren en iyi fotoğrafın Konya’da oluştuğunu ifade ederek, farklı ülkelerden öğrencilerin şehirdeki varlığının Konyalılar için çok önemli ve kıymetli olduğunu vurguladı.


Başkan Altay konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Hem şehrimizde birçok farklı kültürü tanıma imkanına kavuşuyoruz hem de sizler bizleri tanıma ve anlatma fırsatı buluyorsunuz. Hepinizin birer kültür elçisi olduğuna inanıyoruz. Türkiye’de ve Konya’da yaşadıklarınız ülkelerimiz arasındaki kardeşliğin ve dostluğun artmasına vesile olacaktır. Buna en büyük etken sizin burada yaşadıklarınız. Bugün burada sizlerle bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Uluslararası öğrencilerle ilgili birçok faaliyet yürütüyoruz. İnşallah bundan sonra daha sık bir araya gelerek daha çok istişare etmek istiyoruz. Özellikle düzenlediğimiz hoş geldiniz ve veda programları bunlara güzel bir örnek. Uluslararası futbol turnuvası ve Kılıçarslan Meydanı’nda düzenlediğimiz öğrenci buluşması da çok güzel bir örnek. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptığımız protokolle okullarınızda kendi kültürünüzü anlatıyorsunuz. İnşallah tüm bu yaşananlar ümmetin birlik ve beraberliğine bir vesile olur. Sizler burada bize büyüklerinizin emanetisiniz. Bayramınızı kutluyorum.”




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