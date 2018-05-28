Başkan Altay, vatandaşları Büyük Konya Mitingine davet etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Çatalhüyük ve İstiklal Mahallelerinde düzenlenen iftar programlarına katıldı. İlk olarak İstiklal Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iftara katılan mahalle sakinleriyle tek tek selamlaştı ve Ramazanlarını tebrik etti.

"Konya Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği verecektir"

İftar öncesinde vatandaşa hitap eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan’ı tam olarak anlatan bir tablo görmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, 24 Haziran’daki seçimlerde mahalle sakinlerinin desteğini istedi. Başkan Altay, “24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine gidiyoruz. Ama öncesinde 2 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Konya’da olacaklar. Sizleri 2 Haziran’da Büyük Konya Mitingi’ne davet ediyorum. İnşallah hep birlikte Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız ve büyük bir coşku ile kendisini diğer illere, seçim çalışmalarına uğurlayacağız. Konya her zaman destek oldu. İnşallah bugün de hem Cumhurbaşkanımıza hem partimize en büyük destek vereceğinize inanıyoruz” dedi.

Başkan Altay, Çatalhüyük Mahallesi sakinleriyle buluştu

Başkan Altay, İstiklal Mahallesi iftarının ardından yine Büyükşehir Belediyesi tarafından Çatalhüyük Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. İftar öncesinde vatandaşla selamlaşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, burada yaptığı konuşmada Ramazan’ın ruhuna uygun, paylaşmanın, kardeşliğin önde olduğu bir ayda böyle bir iftar programında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Altay, Çatalhüyük mahalle sakinlerini de 2 Haziran’daki Büyük Konya Mitingi’ne ve 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmaya davet etti.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de tüm mahalle halkının Ramazanlarını tebrik ederek, “Önümüzde 24 Haziran Seçimleri var. Güçlü bir Türkiye için, güçlü bir ekonomi için, güçlü bir savunma için hepinizin tekrar duasını ve desteğini bekliyoruz” diye konuştu.