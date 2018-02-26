Başkan Altay, vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hafta sonu Tepekent Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. İlk olarak Selçuklu Belediyesi tarafından mahalleye kazandırılacak olan ticaret merkezinde incelemelerde bulunan Başkan Altay, daha sonra Selçuklu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan sosyal tesiste vatandaşlarla görüştü. Burada mahallede sürdürülen belediyecilik çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgiler veren Başkan Altay, mahalle sakinlerinin istek ve önerileri dinledi.

Programda Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer’in yanı sıra Selçuklu Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Tepekent Mahalle Muhtarı Ramazan Aksoy da Başkan Altay’a eşlik etti. Başkan Altay, günün sonunda Selçuklu Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Tepekent Mahallesi Futbol turnuvasında dereceye giren takım ve oyuncular için düzenlenen ödül törenine katıldı.

Selçuklu Belediyesi olarak Tepekent halkına da en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Mahallemiz, çeşitli toplantı ve aktivitelerin yapılabileceği malzemesi ve mimarisiyle de bizim diğer mahallelerde yaptığımız tesis standardında güzel bir tesise sahip oldu. Yine yapımını tamamladığımız ve kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak olan bir diğer tesisimiz de Tepekent Ticaret Merkezi olacak. Etrafındaki eski binalar yıkıldıktan sonra çevre düzenlemesiyle birlikte Tepekent’in merkezi haline gelecek tesiste ticari mekanların yanı sıra, Büyükşehir Belediyesiyle birlikte hanımlarımız için Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) açma imkanımız olacak. Selçuklu Belediyesi olarak her ziyaretimizde mahallelerimizin eksikliklerini görerek onları tamamlamaya gayret ediyoruz. Yapılan işlerin mahallemize hayırlı olmasını yapılacakların da bereketli olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti belediyeleri olarak milletin kendilerine verdiği desteği hizmet olarak sunmanın gayreti içinde olduklarını ifade eden AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, "Hepinizin malumu olduğu üzere ülkemizin önemli bir gündemi var ve fiili olarak da bir savaşın içindeyiz. Ama Allah’a hamd olsun ki bir taraftan bu mücadeleyi verirken bir taraftan da halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu noktada milletimizin desteği, kararlılığı ve iradesini ortaya koyması elimizi güçlendiriyor. Bugün Elhamdülillah güzel bir noktadayız ve böylesine güzel bir hizmet binasında sizlerle bir araya gelebiliyoruz. Selçukluda Konya’nın en güzel mahallerinde olan sosyal tesislerin aynısından Tepekent’te de yapma imkanına sahibiz. Tepekent, Selçuklu olarak bizim için önemli. Nüfus olarak en büyük taşra ilçemiz. Bunun yanı sıra göç vermiyor ve genç nüfusu var. Dolayısıyla biz Tepekent’i önemsiyoruz. Bundan sonrası için de Tepekent için projelerimiz var. İnşallah sizlerin de desteği ile bu insan kaynağımı daha ileriye taşımayı arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.