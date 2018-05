Başkan Altay, yapımı devam eden köprülü kavşakları inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şefik Can Caddesi Köprülü Kavşağı inşaatında incelemelerde bulunarak, şehrin ana arterlerinin kesiştiği yerlerde yapımı devam 4 yeni köprülü kavşak ve bir yaya üst geçidi hakkında bilgi verdi. Konya trafiğinde önemli bir çözüm olması adına 4 köprülü alt geçit ve 1 yaya üst geçidinin yapımına yoğun bir şekilde devam ettiklerini dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Şefik Can Caddesi Kavşağı, Fatih Caddesi Kavşağı, Mobilyacılar Kavşağı ve Elmalılı Hamdi Caddesi Kavşağındaki inşaat çalışmaları için gece gündüz yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda Şefik Can Caddesi kavşağındayız. İmalatın büyük bir kısmı tamamlandı. Kazık ve kiriş imalatlarının yüzde 100’ü, hafriyat işlerinin yüzde 70’i tamamlandı. Bir an önce alttan geçiş yaparak trafiği rahatlatmak istiyoruz. Zaten çalışmalarımız boyunca yan yolları açarak şehir trafiğini en az rahatsız edecek bir çalışma yöntemi belirledik” diye konuştu.

“Şehir adına çok önemli bir yatırım yapıyoruz"

Yatırımların Konya trafiği adına çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Altay, “4 köprülü kavşağımız ve yaya üst geçidimizin tamamlanması ile Konya trafiği nefes alacak. Şehir adına çok önemli bir yatırım yapıyoruz. İnşallah yapılan bu alt geçitlerle birlikte Konya rahatlamış olacak. Yağışlar dolayısıyla çalışma planımızda bir haftalık gecikme oldu. Bunu telafi etmek üzere 24 saat esasına göre çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah en kısa sürede insanlarımız alt geçitlerimizden faydalanmaya başlayacaklar. Yan yollar böylece kapatılmış olacak ve orada da çevre düzenlemesi yapılarak Konyamızın hizmetine sunulmuş olacak. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.