Başkan Altay, yaz kampındaki öğrencilerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç KOMEK Yaz Okuluna katılan öğrencilere yönelik Kent Ormanında düzenlenen yaz kampında öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Altay, hem öğrencilerin kampta oynadıkları oyunları ve parkurları yerinde inceledi hem de öğrencilerle halat çekme yarışına katılarak heyecanlarına ortak oldu.

Kampa katılan öğrencilerle sohbet eden Başkan Altay, Genç KOMEK Yaz Okulu sayesinde öğrencilerin hem eğlendiklerini hem de birçok konuda bilgilenip tecrübe edindiklerini belirtti. Başkan Altay, “Genç KOMEK’in kamp programında hem oyunlar oynuyoruz hem de biraz eğleniyoruz. Oyunun da sadece akıllı telefonlar ve tabletlerden ibaret olmadığını keşfettiniz burada. Birbirimizle oynamak çok eğlenceli. Burada öğrendiklerinizi mahalleleriniz de devam ettirin istiyoruz. Ayrıca şehir hayatının da getirdiği sorumluluklar var, bunlardan birisi trafik. Trafik eğitimini çok önemsemenizi istiyoruz, çünkü bu eğitimler güvenli, düzenli ve rahat bir şekilde yaşamamız için önemli” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklara çevreye karşı duyarlı olmaları ve sokaklarda yaşayan hayvanlar için daha hassas davranmaları tavsiyesinde bulundu. Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Bir Kap Yemek Bir Kap Su” adlı kampanyaya da destek verilmesi çağrısında bulunarak, “Özellikle yaz günlerinde sokaklarda yaşayan hayvanlar için su ve yem bırakmanızı istiyoruz. Ağaçlar da birer canlı ve onları korumanızı istiyoruz. Burada bir şey daha öğreniyoruz, o da yere çöp atmamak. Çöp toplamak kötü bir şey değil, o yüzden öncelikle yere bir şey atmamanızı istiyoruz, atılmış varsa onları toplamanızı istiyoruz. Bu bir vatandaşlık görevi ve bir sorumluluk” ifadelerini kullandı. Kampta bulunan bütün istasyonları inceleyerek öğrencilerle tek tek görüşen Başkan Altay, öğrencilerin diş muayenelerinin yapıldığı Mobil Diş Polikliniğinde de incelemelerde bulundu.

Beyşehir Yolu üzerindeki Kent Ormanında kurulan oyun kampında doğa ile iç içe çeşitli etkinliklerle hem eğlenceli vakit geçiren hem de birçok alanda eğitim alan öğrenciler, birbirlerini yakından tanıyarak ve paylaşarak sosyalleşiyor. Siyer, ilk Yardım, trafik gibi bilgilendirme istasyonlarının bulunduğu kampta eğitmenler eşliğinde, survivor parkuru, balonla bardak taşıma, çember taşıma, halat çekme, hulalop oyunu, sandalye kapmaca, çuval yarışı, tabu ve mantar toplama gibi çeşitli oyunlar oynayan öğrenciler, dinlenme zamanlarında siyer, Hadis-i Şerif, değerlerimiz ve adab-ı muaşeretle ilgili küçük yarışmalarla bilgilerini pekiştiriyor.