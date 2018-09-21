Başkan Altay: “Yeni Büyükşehir Yasası ile ilçelerimiz gelişiyor”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe buluşmaları kapsamında Sarayönü'ne giderek ilçedeki yatırımları inceledi ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Uğur İbrahim Altay, Sarayönü programı kapsamında ilk olarak Sarayönü esnafını ve vatandaşı ziyaret ederek sohbet etti. Altay, daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Ladik Katı Atık Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

“Büyükşehir Belediyemiz çevreci bir belediyedir ve bunda örnektir”

Tesis hakkında bilgi alan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak fiziki yatırımlarla ilçeleri güzelleştirirken bir taraftan da çevreci yatırımlar yaptıklarını belirterek, “Sarayönü ve Kadınhanı ilçelerimizin çöpleri bu tesiste toplanıyor ki, günde 36 ton çöp çıkıyor. Bunlar sıkıştırılmış özel treylerlerle birlikte Akşehir'e gönderiliyor. Bu çöpler Akşehir'deki düzenli depolama alanında ekonomimize kazandırılmak üzere elektrik enerjisinde kullanılıyor. Böylece çevre kirliliği ve felaketine engel oluyoruz, ayrıca buradan üretilen elektrikle de ekonomiye katkı sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çevreci bir belediye olduk. Konya bu manada örnek bir şehirdir. Tesisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Sarayönü eğitim ve kültür merkezi protokolü imzalandı”

Sarayönü programı kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi ile Sarayönü Belediyesi arasında ilçeye Eğitim ve Kültür Merkezi kazandırılmasına ilişkin protokol de imzalandı. Başkan Altay, ilçelerde birçok proje yürüttüklerini kaydederek, Sarayönü Eğitim ve Kültür Merkezi'nin protokolünü imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Altay, “Burada çok önemli bir başarı var. Merkezi hükümet, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ile birlikte 5 milyon liranın üzerinde bir yatırımı kazandırıyoruz. 2,5 milyon lirası KOP İdaresi tarafından, kalan 2 milyon 666 bin lirası da Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanacak. Arsayı Sarayönü Belediyemiz verdi. Böylece Sarayönü'ne layık bir hizmet yapılmış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin hepsi AK Partimizin, milletvekillerimizin, il başkanımızın destekleriyle gerçekleşiyor. Hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

“Başkan nafiz Solak'tan Altay'a teşekkür”

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak ise, “Burası, aynı zamanda düğün salonu, aşevi ve daha birçok sosyal tesisin bulunduğu bir inşaattır. Verdikleri destek dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, daha sonra Ladik'e geçerek ilçe sakinleriyle bir araya geldi. İlçe sakinlerine hitap eden Altay, Yeni Büyükşehir Yasası ile tüm ilçelerde birçok önemli hizmetin yapıldığını belirterek belediyeciliğin devamlılık esasına göre çalıştığını kaydetti. Altay, Yeni Büyükşehir Yasası'nın ilçelerimizde ve mahallelerimizde büyük değişiklikler oluşturduğunu ve sürecin devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye'ye yönelik yapılan ekonomik saldırıları değerlendiren Altay, “Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Ülke olarak bunun da üstesinden geleceğiz. Bu gelişmeler birlikte ne kadar ithal ürün kullandığımızı anlama fırsatını da bizlere verdi. Bu konuda daha hassas olmalı ve yerli üretim tercih etmeliyiz” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanvekili Hasan Çiftçi'nin gündeminde de ekonomik saldırılar vardı. Çiftçi, “Bu iş bir hak batıl meselesi ve bu savaş da bitmez. Bu kriz bitse bir kriz daha çıkaracaklar. Bu topraklara 1071'de girdik ve o günden beri mücadele bitmedi. O yüzden birlik içinde güçlü olacağız” ifadelerini kullandı.

“Başkan Altay KOMEK Ladik Halısı atölyesini de ziyaret etti”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ladik ziyareti kapsamında tarihte halıları ile ünlü olan Ladik'te Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) kapsamında açılan halı atölyesini de ziyaret ederek doğal boyalarla imal edilen göz nuru ürünleri inceledi, buradaki hanımlarla bir süre sohbet etti.

Başkan Uğur İbrahim Altay daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Konya'nın manevi mimarlarından Ladikli Ahmet Hüdai Hazretleri'nin Ladik'teki evinin restorasyon çalışması, çevre düzenlemesi ve Ladik Ulu Cami restorasyon çalışmalarını inceledi. Başkan Altay, Ladikli Ahmet Hüdai Hazretleri'nin evininin Büyükşehir Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon uygulamasıyla yıkılarak aslına uygun bir şekilde yeniden inşa edildiğini aktararak, “Şu anda inşaatın yüzde 85 seviyesindeyiz ve tamamlanmak üzere. Bununla birlikte Ladik Ulu Cami'nin restorasyon çalışması da tamamlanmak üzere. İnşallah en kısa sürede camimiz açılacak. Şehrimizin manevi mimarlarının ayak izlerinin bulunduğu yerlerde bize hizmet etmeyi nasip ettiği için rabbimize şükrediyorum. Ayrıca bu vesileyle Ladikli Ahmet Ağa başta olmak üzere tüm gönül insanlarımızı da rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.

“Ladik kapalı sistem sulama tesisi incelemesi”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ladik Kapalı Devre Sulama Sistemi Tesisini de inceledi. Başkan Altay, tesisin 7,5 milyon liraya mal olduğunu belirterek, vatandaşın daha çok kazanç elde etmesi ve yerlerinde yaşamaya devam edebilmesini amaçladıklarını belirtti. Altay, “Fide desteği, çiftçi eğitimleriyle birlikte fiziki yatırımlar anlamında da hayata geçiyor. Özellikle kapalı devre sulama sisteminde sadece Sarayönü'ne 7,5 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Ladik'te Devlet Su işleri tarafından yapılan 1 milyon metreküplük alandaki suyun 13,5 kilometrelik hat ile Ladik'teki tarlaların sulanması için kullanılacak ve böylece insanımız daha çok gelir elde ederek bulundukları yerlerde yaşamalarını ve tarımsal üretimi arttırmayı planlıyoruz” diye konuştu.