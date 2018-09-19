Başkan Altay: "Yerli üretelim, yerli tüketelim"

Ahilik Çalıştayı'nda Konya'daki esnaf odalarının başkanlarıyla bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yerli üretim ve yerli tüketim konusunda hassas olunması gerektiğine dikkat çekerek, “Devletimiz tasarruf tedbirleri konusunda önlem alıyor. Biz kendimiz sahip çıkmazsak, bize kimse sahip çıkmaz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ahilik Kültürü Haftası ve Esnaf Bayramı kapsamında düzenlenen Ahilik Çalıştayı'nda Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ile merkez ve ilçelerdeki oda başkanlarıyla bir araya geldi. Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen çalıştay kapsamında oda başkanlarıyla istişare eden Altay, tasarruf tedbirlerine ve özellikle yerli üretim ve tüketime dikkat çekti. Yerli ürün kullanılması konusunda hassas davranılması gerektiğini belirten Altay, “Devletimiz tasarruf tedbirleri konusunda önlem alıyor. Biz kendimiz sahip çıkmazsak, bize kimse sahip çıkmaz. Göreve geldiğimizde Büyükşehir Belediyesinde hem bir tasarruf genelgesi hem de yerli üretim ile ilgili genelge yayınladık. Yerli ürünün haricinde ürün alınacaksa başkanlık oluruna tabidir diye çok katı da bir kural koyduk. Eğer yerli ürün bulamıyorsanız, illa ithal ürün alacaksanız gerekçesini anlatan bir bilgi notu yazacaksınız ve başkanlık onayı ile ihaleye çıkabilirsiniz dedik. Bunu da iki kategoriye ayırmak gerekiyor. Ülkemizde üretim yapan yabancı sermayeli şirketlerin ürettikleri var, bir de doğrudan ithal olanlar var. Ülkemizde üretim yapanların durumu biraz daha farklı. Ülkemize yabancı sermayenin gelip yatırım yapmasını da istiyoruz ve talep ediyoruz. Ama ithal ürünle ilgili hepimiz bu konuda bir bilinç oluşturmak için çaba sarf etmeksek, bunu sonu yok” dedi.

Ticaret Bakanlığının yerli ürünlerle ilgili bir çalışma yaptığını, Türkiye'de üretilen ürünlerde farklı bir barkod ve etiket sistemine geçileceğini kaydeden Altay, “Bu, farkındalığı artıracaktır. Sizlerden esnaflarımıza bu konuda bilgilendirme yapmanızı istiyoruz. Biz şimdi okullarda bununla ilgili bir eğitim için hazırlık yapıyoruz. Bunu önce çocuklarımıza anlatmak öğretmek gerekiyor. Hepimiz bu konuda hassas olmalıyız” diye konuştu.