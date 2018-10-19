Başkan Altay: "Yönetim anlayışımızda muhtarlarımızın yeri ayrı"

Konya Büyükşehir Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Konya Muhtarlar Derneği ile Selçuklu, Karatay ve Selçuklu Muhtarlar Derneği üyelerini Konya protokolü ile buluşturan bir program düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'ndeki programda, bütün muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, muhtarlarla her zaman ve her fırsatta bir arada olduklarını belirterek, “Biz hep birlikteyiz, beraberiz ve şehrimizi de birlikte yönetiyoruz. Yönetim anlayışımızda muhtarlarımızın yeri ayrıdır. Özellikle Cumhurbaşkanımızın son dönemlerde size ve sizlerin şahsında muhtarlarımıza verdiği değer ortada. Bizler de onların temsilcileri olarak sizlerle bu şehri beraber yönetmek, sorunları beraber tespit edip yerinde çözümler üretmek adına hem ilçe belediyelerimiz yoğun bir şekilde istişare halindeyiz. İnşallah bundan sonra da birlikte olmaya devam edeceğiz. Önemli olan vatandaşın derdini dinlemek ve bunu kurumlara doğru bir şekilde aktarmak. Bizim görevimiz de sizlerden gelen bu görevleri en kısa sürede değerlendirerek çözüm üretmek. Çözemeyeceksek de bunun nedenini anlatmak. Bugüne kadar Konya muhtar derneklerimizle, muhtarlarımızla çok güzel bir uyum içerisinde birlikte çalıştık. İnşallah bundan sonra da aynı ahenk ve uyumla şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Muhtarlar Gününüzü kutluyorum” diye konuştu.

Muhtarlar Başkan Altay'ı ziyaret etti

Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Konya Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Çetin, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Programa, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Karatay Kaymakamı Selim Parlar, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanvekili Ali Osman Yüca, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Selçuklu Belediyle Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Konya Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Çetin, Meram muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş ile muhtarlar katıldı.