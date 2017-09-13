Başkan Altay’dan basketbol takımına ziyaret

Selçuklu Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Antalya’da düzenlenecek olan Federasyon Kupası maçları öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalarına Uluslararası Spor Salonunda devam eden temsilcimizin dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanı Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Ziya Yalçınkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti. Başkan Altay, antrenmanda sporcular ve Başantrenör Serkan Erdoğan ile kısa bir süre sohbet ederek, takımın son durumu hakkında bilgi aldı. Selçuklu Belediyespor’un bu sezon basketbolda başarılı sonuçlar alacağına ve Konya’yı en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirten Altay, sporculara ve teknik heyete başarılar diledi.