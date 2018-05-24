Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 13:25

Başkan Altay’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’ya Millet Bahçesi kazandırılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu önemli proje için teşekkür etti.

Başkan Altay’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

24 Mayıs 2018 13:25


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında Konya’ya büyük bir müjde verdi. Ülke ve dünya gündemi, 24 Haziran Seçimleri ile önümüzdeki dönem hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’ya Millet Bahçesi kazandırılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “Biz, çevreciyiz ve bugüne kadar diktiğimiz milyarlarca ağaçla nam salmış bir iktidarız. Şimdi yeni bir adım daha atacağız, o da şu; bazı illerimizde ’Millet Bahçeleri’ kuracağız. Bu şehirlerden biri de Konya” dedi.


"Millet bahçesi Konyamıza hayırlı olsun"


Bu önemli proje için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Cumhurbaşkanımız çevreci bir proje daha açıkladı; Millet Bahçeleri. Bu projenin bir etabı da Konyamızda gerçekleşecek. Ben şimdiden Millet Bahçesi’nin şehrimize, insanımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza da tekrar çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç