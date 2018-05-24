Başkan Altay’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında Konya’ya büyük bir müjde verdi. Ülke ve dünya gündemi, 24 Haziran Seçimleri ile önümüzdeki dönem hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’ya Millet Bahçesi kazandırılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “Biz, çevreciyiz ve bugüne kadar diktiğimiz milyarlarca ağaçla nam salmış bir iktidarız. Şimdi yeni bir adım daha atacağız, o da şu; bazı illerimizde ’Millet Bahçeleri’ kuracağız. Bu şehirlerden biri de Konya” dedi.

"Millet bahçesi Konyamıza hayırlı olsun"

Bu önemli proje için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Cumhurbaşkanımız çevreci bir proje daha açıkladı; Millet Bahçeleri. Bu projenin bir etabı da Konyamızda gerçekleşecek. Ben şimdiden Millet Bahçesi’nin şehrimize, insanımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza da tekrar çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.