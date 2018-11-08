Başkan Altay'dan Vali Toprak'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Valiliği'ne atanan Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hakkari'den Konya'ya atanan Vali Cüneyit Orhan Toprak ile bir süre görüşen ve hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Altay, “Şehrimize hoş geldiniz. Rabbim şehrimize, devletimize ve milletimize hizmet yolunda muvaffak eylesin” dedi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Konya için hep birlikte çalışacaklarını dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'a ziyaretin sonunda günün anısına çini sikke takdim etti.