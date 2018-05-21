AK Parti Konya İl Başkanı Angı, 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri için aday listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. İl Başkanı Angı, listenin YSK’ye verildiğini kaydederek, “24 Haziran’da yapılacak 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) seçimleri için Konya’mızı temsil edecek 15 kişilik AK Parti listesi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiş oldu. Öncelikle tüm adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemde sandıktan 15’inin de AK Partili olarak çıkıp Konya için büyük hizmetler yapmalarını yüce Mevla’dan diliyorum. Heyecanla beklenen bir süreçti. 81 ilde tüm partilerin hangi listelerle seçime gireceği son birkaç gündür bazı partilerin erken müracaatlarıyla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. Saat 16.30 itibariyle AK Parti’de Yüksek Seçim Kuruluna 81 ilin listesini vermiş oldu. Konya’mızda mevcut milletvekili arkadaşlarımızdan bir kısmının da listede yer aldığını görüyoruz. Yeni isimlerle beraber inşallah 24 Haziran akşamında da hepsini Ankara’ya göndermiş oluruz diye temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili aday listesi şöyle: “1- Ahmet Sorgun, 2- Tahir Akyürek, 3- Orhan Erdem, 4- Leyla Şahin Usta, 5- Ziya Altunyaldız, 6- Hacı Ahmet Özdemir, 7- Gülay Samancı, 8- Abdullah Ağralı, 9- Selman Özboyacı, 10- Halil Etyemez, 11- Ali Sürücü, 12- Mehmet Akif Yılmaz, 13- Zerrin Özel, 14- Osman Seçgin, 15- Muhammed Zeren.”