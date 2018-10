Başkan Fatma Toru 5 yılını anlattı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, göreve geldiği günden bu yana geçen 5 yılda yapılanları anlattı.

Başkan Fatma Toru, Meram Köprüsü konseptiyle oluşturulan sahnede sunumunu gerçekleştirdi. Fatma Toru, sözlerine başkan gösterilme sürecinde yaşadıklarını anlatarak başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o günlerde sarfettiği ‘Başörtülü kadınlarımız da belediye başkanı olacak' sözlerinden sonra eşinin ‘Aday olmazsan vebale girersin sözüyle' başkanlık için harekete geçtiğini anımsatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, aday olma sürecinden başlayarak bugüne kadar kendisine destek olan eşine, ailesine, ekibine, partililerine ve tüm Meramlılara teşekkür etti. Yaklaşık 5 yıllık çalışma döneminde ki hizmetlerinde temel hareket noktasının vebal ve vefa duygusu olduğunu kaydeden Başkan Toru, “Bu süre zarfında fiziki belediyecilik adına caddeler, sokaklar, parklar, sosyal tesisler üretirken hem fonksiyonel hem de en ekonomik şekilde üretmeye çalıştık. Sosyal belediyecilik adına her kesimi kucaklayan hizmetleri proje bazlı olarak üretmeyi hedefledik. İmar çalışmalarımız, kentsel dönüşüm projelerimiz, her kesime yönelik sanat, kültür, turizm, bilim spor çalışmalarımızla Meram'da büyük değişimin temellerini hep birlikte attık. İşte bugün yapılan tüm çalışmalarımızı ve bundan sonra yapmayı planladığımız bütün projelerimizi anlatmak için buluştuk” dedi.

“Meram ve Fatma Toru denilince akla ilk olarak kentsel dönüşüm ve imar revizyonları geliyor'

Meram ve Fatma Toru denilince ilk akla gelen konunun imar planlamaları ve kentsel dönüşüm çalışmaları olduğunu ifade eden Başkan Toru, 5 yıllık süreçte gerçekleştirdiği icraatlarını anlatmaya da bu alanda yapılanlarla başladı. Çok uzun süredir izlenen yanlış politikalar nedeniyle yaşanan plansız gelişimden en çok pay alan Meram bölgesinin, çözülmesi mümkün değil denilen dönüşüm ve imar sorunlarına neşter vurmayı öncelikli hedef olarak kendilerine görev edindiklerini söyleyen Toru, 50 milyon metrekaretiyi bulan alanda tamamen meskun sahadaki 59 mahallede ‘Dönüşüm Meram' markası ile ele aldıkları ve üç yıl önce başlattıkları imar planlama çalışmalarının artık tamamlandığının altını çizdi. Bu kapsamda, ilçe genelindeki imar planlama sorunlarına, kentsel gelişim, kırsal gelişim ve sanayileşme ve istihdam amaçlı imar planlamaları şeklinde 3 ana başlık altında neşter vurduklarını belirten Başkan Toru, “2014 öncesine göre sorumluluk alanımız üç katına ulaşmıştır. Mahalle sayımız 115 oldu. Meram genelinde planlama faaliyetleri bütüncül planlama anlayışı ile Afet Riski Öncelikli Master Planı hayata geçirildi. Bu kapsamda nüfusumuzun yarısına tekabül eden 170 bin kişinin ikamet ettiği 43 mahalleyi içine alan yaklaşık 20 milyon metrekare alanda Kentsel Dönüşüm Master Planı ve büyük ölçekli revizyon imar planları gerçekleştirdik. Kentsel gelişim amaçlı master imar planı çalışma alanımız 30 mahalle ve 9.5 milyon metrekare alana ulaşmıştı. Kentsel gelişim amaçlı alanımız 16.5 milyon metrekare, kırsal alanda imar planı çalışmamız 20 milyon metrekare, sanayileşme ve istihdam amaçlı alanlarımızdaki imar çalışmalarımız ise toplamında 10 milyon metrekare gibi devasa alanlarda gerçekleştirildi” diye konuştu.

“Neredeyse 25 yılda yapılan kadar 18. madde uygulandı”

18. madde uygulamalarının, 1989-2014 yılları arasındaki 25 yılda toplam 28 milyon metrekare yapıldığını, son 5 yıl içinde ise 54 mahallede toplam 25.5 milyon m metrekareyi bulduğunu söyleyen Başkan Fatma Toru, kentsel dönüşüm projelerinden temeli atılan ve atılmak üzere olan Aksinne, Büyük Aymanas, Küçük Aymanas ve Uluırmak mahallelerindeki son durumlar hakkında bilgi verdi. Lansman toplantısının önemli bir bölümünü de ‘Miras-Suriçi İhya Projesine' ayıran Toru, Türkiye'nin en güçlü belediyelerinin bile on yıldan uzun süre içinde gerçekleştirdiği dönüşümleri, kendilerinin çok daha hızlı bir şekilde ve çok daha kısa bir süre içinde hayata geçirmeyi başardıklarını kaydetti.

“Meram 5 yılda bambaşka bir çehre kazandı”

Restorasyon çalışmaları çerçevesinde, Kosova Camisi, Gazezler Kültür Konağı, Yıldız Köşkü, Tantavi Hanı gibi tarihi merkezleri şehre ve Meram'a kazandırdıklarını ifade eden BaşkanToru, yeni belediye hizmet binası ile Meramlılara daha kaliteli hizmet sunulmaya başlandığını, aynı bölgede açılışı gerçekleştirilen Çarşı Meram ile bölge ekonomisini canlandırmayı hedeflediklerini ve bedesten kültürünün bir parçası olarak yine aynı avlu içinde Sekine Hatun Camisinin açıldığını hatırlattı. Üç yıllık hummalı bir çalışma sonunda hizmete sunulan Dutlu Koruluğunun bundan sonra Millet Bahçesi olarak hizmet vermeye devam edeceğinin altını çizen Toru, eski stadyum alanının da Millet Bahçesi olmasıyla şehirdeki iki ‘Millet Bahçesinin' de Meram sınırları içinde olacağını söyledi. 5 yıllık süre zarfında tesisler noktasında da Meram'ın adeta çağ atladığını söyleyen Toru, beş yıllık süre zarfında yapımı gerçekleştirilen, Rabia Spor Kompleksi, Aşkan Spor Tesisi, Çarıklar Sosyal Tesisi, Çomaklı Sosyal Tesisi, Loras Sosyal Tesisi, Alavardı Gençlik Akademisi, Altuncan Hatun Yaşam Merkezi, Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi, Havzan Sosyal Tesisi Ve Çocuk Sokağı, Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi, Küçükkovanağzı Sosyal Tesisi gibi yatırımların sadece bölgelerinin değil tüm Konya'nın yaşamına renk kattığının altını çizdi.

“Meram artık 3 kat daha yeşil”

900 bin metrekarelik bir alanda Konyalıların nefes alabileceği ve turizme büyük katkı sağlayabilecek devasa bir alan olan Dutlu Koruluğunun yanı sıra Şehit Erol Olçok Parkı, Şehit Veli Ateş Parkı, Şehit Beyazıt Çeken Parkı, Mahmuriye Parkı, Yenice Parkı ile ‘Yeşil Meram' algısının çok daha güçlendiğini ve 5 yıl içinde kişi başına düşen yeşil alanın 3'e katlandığını ifade eden Başkan Toru, alt yapı ve asfalt çalışmaları hakkında da istatistikler verdi. Alt yapıda rekor çalışmaları hayata geçirdiklerini söyleyen Toru sözlerini şöyle sürdürdü: “5 milyon metrekarenin üstünde asfalt yol hizmete sunuldu. 610 kilometre yol asfaltlandı ve 78 kilometre yeni yol açıldı. 1 milyon metrekarenin üstünde parke, 510 bin metretül tretuvar hizmete sunuldu. Asfalt ve beton laboratuvarımızla da, ürün kalitesi noktasında çığır açtık. Yapılan 20 milyon TL'lik yatırım ile aldığımız 82 iş ekipman aracıyla filomuzu güçlendirdik. Arif Bilge Tesisleri ve Park Bahçelerde uygulamaya geçtiğimiz Akıllı Depoloma Sistemleri ile depolarımızdaki tek bir çiviyi dahi takip ederek, Meramlının emanetine sahip çıkıyoruz artık.”

Eğitime de ciddi anlamda destek verdiklerinin altını çizen Başkan Toru, bu çerçevede gerçekleştirilen okul bakımlarının yanı sıra cami bakımları ile halka önemli bir hizmet sunduklarını belirtti. Sosyal Yardım Merkezi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Toru, diğer yatırımlarla ilgili de satır başları ile şunları kaydetti: “Beşikten mezara her anlarında Meramlıların yanında olduk. Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz ‘İyi ki Doğdun Bebek Projesi'nden sonra vatandaşın hizmetine sunduğumuz taziye araçlarımızın sayısını ikiye çıkardık. Ülkemizin dönüm noktası olan 15 Temmuz'un anısına 15 okula Z-Kütüphane kazandırdık. 15 Temmuz Şanlı Direnişin Kalbine Gidiyoruz Projesi ile Meram okullarında eğitim gören 11. sınıf öğrencilerini Ankara'ya götürerek o günleri yeniden yaşattık. Konya'nın ilk Millet Kıraathanesini özel konseptiyle şehrimize kazandırdık. Meclis-i Nisa Toplantısı, Zanaatkarlar Buluşması ve Ateşbaz-ı Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri, Miras, Türk Dünyası Bacıbey Festivali, Ana Kucağından Peygamber Ocağına Projesi, Abdülhamid Han'ın İzinden Meram Atiyye-i Seniyye Projesi ile Kudüs Akademi, Ailem Meram Projesi, Bir Nefeste Memleket, Bilim Kurdu Projesi, Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifi, Mutlu Kadın ile Sağlam Yarınlar Projesi, Yalnız Değilsiniz Projesi, Engelsiz Hayat Projesi gibi çalışmalarımız sadece Konya'da değil Türkiye'de ses getirmiş, tüm ülkeye damga vurmuş ve örnek olmuş projelerimiz oldu. Bunlar sadece öne çıkanlar. Meram'da, spordan sanata, kültürden siyasete kadar hemen hemen her alanda ve her kesime büyük projelere imza atmış olmanın haklı gururunu, onurunu ve sevincini yaşıyoruz.”

“2023 vizyonunda bambaşka bir Meram”

2023 vizyonu çerçevesinde 2019-2023 yılları arasında hayata geçirmeyi planladıkları bazı projeler hakkında da bilgi veren Meram Belediye Başkanı Fatma Toru yatırımların başlıkları hakkında da şunları söyledi: “Küçükaymanas Sağlıklı Yaşam Merkezi, Ateşbaz-ı Veli Külliyesi, Vadi-i Meram Rekreasyon Projesi, Konevi Meydanı Çevre Düzenlemesi, Kaşınhanı ve Çayırbağı Sosyal Tesisi gibi onlarca projelerle Meram 2023 vizyonu çerçevesinde hak ettiği tüm yatırımları en iyi şekilde alacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

Başkan Toru'nun lansman toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Meram Kaymakamı Resul Çelik, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru, Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, STK ve iş dünyası temsilcileri, bürokratlar, Konya'da görevli kurum müdürleri ile Meram muhtarları katıldı.