Başkan Fatma Toru, oda ve sendikaları ziyaret etti

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, oda ve sendikaların Konya Şubelerini ziyaret etti.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Elektrik Mühendisleri Odası Konya İl Temsilciliği, Mimarlar Odası Konya Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi ile Bem-Bir-Sen Konya Şubesi başkanlarını ziyaret etti. Odaların çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Toru, belediye çalışmaları noktasında da başkanları ve üyeleri bilgilendirdi.

“On yıllardır bekleyen sorunlara neşter vuruldu”

Başkan Fatma Toru, günün ilk ziyaretini Elektrik Mühendisleri Odası Konya İl Temsilcisi Sait Şahin ve oda yönetim kurulu üyelerine gerçekleştirdi. Oda çalışmaları hakkında bilgi alan Toru ayrıca, yetkililerden sektör sorunlarını dinledi. Belediye çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Toru, Meram'ın kronikleşmiş bir çok sorununa 4.5 yıl gibi kısa bir süre içinde neşter vurduklarını hatırlattı ve Meram'ın kavuştuğu bu yeni çehrede her kesimin payı olduğunu söyledi.

“İstişareler politikalarımızın temel omurgasını oluşturdu”

İkinci ziyaretini Bem-Bir-Sen'e gerçekleştiren Başkan Toru, sendikanın Konya Şube Başkanı Sait Közoğlu ve sendika yetkilileri tarafından merkez binasında ağırlandı. Gerçekleştirdiği bu ziyaretlerle istişare imkanı yakaladıklarını ifade eden Başkan Toru, odalar ve sendikalar gibi Türkiye'nin en önemli sivil yapılanmalarıyla yaptıkları istişarelerin kendileri için çok büyük önem arz ettiğini kaydetti. Başkan Toru, “Bu istişarelerimiz, STK'ların, onların temsilcilerinin ve tüm vatandaşlarımızın doğrudan yönetime katılma anlamı taşıyor. Bugüne kadar ki icraat politikamızın ve attığımız adımların temel omurgasını bu istişareler oluşturdu” diye konuştu. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Bem-Bir-Sen Konya Şube Başkanı Sait Közoğlu da Konya'daki birlikteliğin Türkiye'ye örnek olduğunu kaydetti.

“İletişim ve etkileşimimizden Meram kazanır”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'nun bir diğer durağı da Mimarlar Odası Konya Şubesi oldu. Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı Armağan Güleç Korumaz ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Başkan Toru'nun buradaki gündemi ise Meram'ın yaşadığı büyük değişim ve kentsel dönüşüm oldu. Hep birlikte el ele gönül gönüle Meram'ın ve Konya'nın değişimine imza attıklarını kaydeden Toru, “Bizlerin etkileşimi ve iletişiminden hem Meram hem de Konya kazançlı çıkacaktır. Bu nedenle özellikle mimarların hem gelişim hem de estetik adına fikirleri bizim için çok önemli. Mimarlarımız ve onların görüşleri, geleceğin Meram'ını yükseltmede bizim için en önemli kriterlerden biri olmuştur” şeklinde konuştu.

Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı Armağan Güleç Korumaz ise bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da şehre ve insana katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

“Her zaman vatandaşın yanında olduk”

Başkan Toru, günün son ziyaretini İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Süleyman Kamil Akın'a yaptı. Bugüne kadar attıkları her adımı vatandaşların menfaatini gözeterek attıklarını söyleyen Toru, “Son finansal saldırılardan belki de en çok etkilenen sektör inşaat oldu. Diğerlerinde olduğu gibi bu noktada da hem vatandaşımızın hem esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu sıkıntıları da tıpkı diğerleri gibi elbirliği ile aşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Süleyman Kamil Akın da, Meram'ın kentsel dönüşümde Türkiye'ye örnek çalışmalara imza attığını hatırlatarak, “Bu çalışmalar bittiğinde her yönüyle daha rahat ve daha mükemmel bir Meram vatandaşlarımızı bekliyor” ifadelerini kullandı.