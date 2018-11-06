Başkan İşman: “İşyerindeki anlık öfke patlamaları mobbing değildir “

Mobbing ile Mücadele Derneği Konya Temsilciliğinin açılışı Kültürpark içerisinde gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İlhan İşman, mobbing ile ilgili bilgi verdi. Başkan İşman, kamu kurum ve kuruluşlarının bu konuda bazı önlemler alması gerektiğini belirterek, “Sürecin mobbinge doğru gitmemesi için de aslında kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektör kuruluşlarının alması gereken önlemler var. Bu gri alanları yok etmeleri gerekiyor. Görev, yetki ve sorumluluklarının net olarak belli olması gerekiyor. Bir de kanunlar ortada, yönetmelikler ortada, hukuki davranan bir kamu kuruluşunun mobbing yaptığı düşünülebilir mi? Ya da hukuka uygun, iş güvenliği kanunundan kaynaklanan hukuki durumlar ortadayken bir özel sektör kuruluşunun mobbing davranışının kanuni olduğu düşünülebilir mi? Bu anlamda buralara dikkat ederek mümkün olduğu kadar onurlu çalışma hakkının savunulması, onurlu çalışma hakkının geliştirilmesi, farkındalığının arttırılması ve özellikle çalışma barışının geliştirilmesini önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

“Mobbing bir süreçtir”

İş yerlerinde meydana gelen anlık öfke patlamalarının mobbing olmadığını vurgulayan Başkan İşman, mobbing ile ilgili bir kanunun çıkmasının yararlı olacağını dile getirdi. İşman, “Mobbingin tanımının doğru yapılması gerektiğini söylüyoruz. İşyerindeki anlık çatışmalar, işyerindeki anlık öfke patlamaları mobbing değildir. Mobbing bir süreçtir. Literatüre göre en az 6 ay sürmesi gerekir. Bu anlamda yapılan her şeyin mobbing olduğunu da söylemek mümkün değil. O anlamda bunun doğru tanımlanması, ortaya konulması ve bu doğru tanım sonucunda da mobbing ile mücadelenin gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bizim derneğimizin misyonu da, vizyonu da bu anlamda mobbingin önlenmesi için çalışmalara, faaliyetlere devam ediyoruz. Bu konuda müstakil bir mobbing kanununun çıkarılmasının hem ülkemiz hem insanımız adına yararlı olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.