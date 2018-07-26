Başkan Kale Ankara’da bir takım ziyaretlerde bulundu

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bir dizi ziyaretlerde bulundu. AK Parti Konya Milletvekillerini makamlarında ziyaret eden Başkan Kale, yeni dönem için ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Ziyaretlerde Cihanbeyli’de yapılan çalışmalar ile yeni projeler de değerlendirildi. Mehmet Kale, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Konya Milletvekili Tahir Akyürek ile Eski Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ile de bir araya geldi.

Başkan Kale ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada "Ülkemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni bir döneme girdi. Partimizin Konya Milletvekilleri bundan önce yaptıkları başarılı çalışmalara inşallah önümüzdeki süreçte yenilerini ekleyecektir. Kendilerine ’hayırlı olsun’ ziyaretlerinde bulunarak, hemşehrilerimizin başarı dileklerini ilettik. İnşallah yeni dönem ve yeni sistemle ilçelerimiz, şehirlerimiz ve ülkemiz çok daha iyi noktalara gelecektir. Bundan en ufak bir şüphe duymuyoruz" dedi.

Başkan Kale, TBMM’deki ziyaretlerin ardından AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı ve Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız ile birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette belediye başkanları Mehmet Kale ile Ahmet Yıldız ilçelerde yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Koca’ya bilgi verdi. Başkan Kale, belediye çalışmalarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı bir kataloğu Bakan Koca’ya taktim etti. Konya heyeti daha sonra Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanan Prof. Dr. Muhammet Güven’i makamında ziyaret etti. Oldukça sıcak bir ortamda geçen ziyarette Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde yapılan çalışmalar konuşuldu.

Ziyaretlerin sonunda bir açıklama yapan AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, yeni kabinede yer alan Konyalı isimler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un önümüzdeki günlerde birlikte Konya’ya ziyaret edeceklerini belirtti.