Başkan Karabacak: “Filistin Türkiye’yi bekliyor”

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Maalesef her yıl olduğu gibi İsrail yine Ramazan Ayında Müslümanlara zulüm etmeye devam ediyor. Esnaf teşkilatı olarak bu saldırıları şiddetle kınıyor ve Filistinli kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Unutulmamalıdır ki Kudüs Filistin’in başkentidir ve daima da başkenti olarak kalacaktır. Filistin ümmeti bekliyor, Filistin Türkiye’yi bekliyor. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha güçlü bir şekilde Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Bu mübarek ayda da zulüm altında olan tüm Müslüman kardeşlerimiz için dualarımızı eksik etmeyelim’’ dedi.