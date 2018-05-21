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21 Mayıs 2018 11:33

Başkan Karabacak: “Filistin Türkiye’yi bekliyor”

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına ve İsrail’in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamlarına tepki gösterdi.

Başkan Karabacak: “Filistin Türkiye’yi bekliyor”

21 Mayıs 2018 11:33


KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Maalesef her yıl olduğu gibi İsrail yine Ramazan Ayında Müslümanlara zulüm etmeye devam ediyor. Esnaf teşkilatı olarak bu saldırıları şiddetle kınıyor ve Filistinli kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Unutulmamalıdır ki Kudüs Filistin’in başkentidir ve daima da başkenti olarak kalacaktır. Filistin ümmeti bekliyor, Filistin Türkiye’yi bekliyor. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha güçlü bir şekilde Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Bu mübarek ayda da zulüm altında olan tüm Müslüman kardeşlerimiz için dualarımızı eksik etmeyelim’’ dedi.




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