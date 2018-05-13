Başkan Karabacak: “Ramazanda Konya’da iş yerleri sahura kadar açık

Ramazan ayı boyunca vatandaşların geç saatlerde ve sahur vakitlerinde rahat alışveriş yapmaları için Esnaf Teşkilatı olarak girişimde bulunduklarını hatırlatan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "Konyamızdaki iş yerlerinin Ramazan ayı boyunca sahura kadar açık olması için gerekli izinleri aldık. Esnaflarımız sahura kadar iş yerlerini gönül rahatlığıyla açabilir, vatandaşlarımızda alışverişlerini yapabilirler” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Karabacak, sahurda iş yerlerinin açık olabilmesi için ilçe kaymakamlıkları ve belediyelerden gerekli izinleri aldıklarını hatırlatarak, “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34. maddesi gereğince umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatleri belediye encümenleri tarafından belirlenir. KONESOB olarak 15 Mayıs 2018 ile 14 Haziran 2018 tarihleri arası saat 04.00’e kadar iş yerlerimizin açık bulundurulması için ilçe kaymakamlıkları kanalıyla belediyelerimize gerekli yazılar yazılmış, izinler alınmıştır. Hem esnaflarımız hem de vatandaşlarımız iftar sonrası sahur vaktine kadar alışverişlerini rahat rahat yapabilir" diye konuştu.

Esnaflara ’hoşgörülü olun uyarısı’

Esnaf ve sanatkarların Ramazan ayı boyunca müşterilerine ahilik geleneğine uygun ve Mevlana hoşgörüsüyle güler yüzlü davranması uyarısında bulunan Başkan Karabacak, "Tüm esnaf ve sanatkarlarımızın müşterilerine yaklaşımlarında insan sevgisini ön planda tutarak davranacaklarına yürekten inanıyorum. Ramazan ayını fırsatçılığa çevirmemelerini ve fiyatlara zam yapmamalarını rica ediyor, tüm İslam Aleminin, Konyalı hemşerilerimin, esnaf ve sanatkar kardeşlerimin mübarek Ramazan ayını kutluyor, huzurlu ve bol kazançlı günler diliyorum" şeklinde konuştu.