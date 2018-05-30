Başkan Karabacak’tan Cumhurbaşkanına üniversite teşekkürü

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya’nın teknik eğitim anlamında tamamlayıcı bir üniversiteye kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Konya sanayisinin hızlı bir gelişme süreci yaşadığına vurgu yapan Karabacak, “Sanayimizin hızlı gelişimiyle birlikte eksikliğini hissettiğimiz ve yıllardır özlemini duyduğumuz Konya Teknik Üniversitesi’nin kurulması şehrimiz açısından büyük önem arz etmektedir. Konya’mıza bu önemli hizmeti kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Ahmet Sorgun, Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz ve Konya Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Karabacak, Konya’ya kurulan teknik üniversitenin rol model olacak özellikler taşıyacağını da hatırlatarak, “Yeni teknik üniversitemizin bünyesinde teknik fakülte bölümlerinin yanı sıra, Enerji Entitüsü, İleri Teknoloji Enstitüsü, Bilişim Enstitüsü, Taşımacılık ve Lojistik Enstitüsü ile Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü gibi önemli enstitülerin olması yükseköğretim sistemimize de veri temin edecek ve rol model olacak. Konya, kurulan yeni teknik üniversite ile Türkiye’ye bir ilki yaşatacak” diye konuştu.