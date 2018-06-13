Başkan Karabacak’tan sürücülere bayram tatili uyarısı

Konuyla ilgili açıklama yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, dini, resmi bayramlar ve uzun tatil günlerinde trafik kazalarında büyük artışların yaşandığını hatırlatarak sürücülerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

"Kazaların yaşanmadığı bir bayram olsun"

Bayramlarda yaşanan trafik kazalarının bilançolarının çok ağır ve acı olduğunu vurgulayan Başkan Karabacak, "Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlarımız şehir içinde otomobilleriyle eş, dost, akraba ziyaretleri yapıyor, ayrıca tatil beldelerine akın edildiği için şehirler arası yollarda da uzun trafik kuyrukları oluşuyor. Araç sürücülerinin herhangi bir can ve mal kaybı gibi üzüntü verecek kazalara sebebiyet vermemeleri ve karışmamaları için trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyoruz. Bu bayram trafik kazaları son bulsun ve kazanların yaşanmadığı bir bayram olsun. Sürücülerin uykusuz, yorgun, dalgın ve alkollü olarak araç kullanmamaları, aşırı hız, hatalı sollama, yakın takip ve şerit ihlali yapmamaları, araçlarında karşılaşabilecekleri aksiliklere karşı çekme halatı gibi malzemeleri bulundurmaları büyük önem arz etmektedir” dedi.

Sürücülere uyarı

Trafik kazalarının en önemli sebeplerinden birinin hatalı sollama olduğuna dikkat çeken Başkan Karabacak, bu konuda da sürücüleri uyararak, “Sollama kurallarını ihlal etmeyin ve emniyet kemerinizi mutlaka takın. Uzun seyahatlerde sık sık mola verin. Lastiklerinizin hava basıncını kontrol edin. Islak zeminde virajlara girerken daha düşük vitesler kullanın ve direksiyonda sert hareketlerden kaçının” diye konuştu.

Başkan Karabacak, tüm vatandaşların huzur içerisinde bir bayram geçirmesi temennisinde bulunduklarını sözlerine ekledi.