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25 Şubat 2018 11:53

Başkan Karamercan: "Kadın esnaf sayısındaki artış sevindirici"

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, ülke genelinde kadın esnaf ve sanatkar sayısının bir önceki yıla göre, 10 bin 383 artış gösterdiğini, Konya’da da kadın esnaf sayısının 5 bin 377 olduğuna dikkat çekti.

Başkan Karamercan:

25 Şubat 2018 11:53


KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinde yayınlanan verilere göre, Türkiye genelinde kadın esnaf ve sanatkar sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre, 10 bin 383 artarak, 265 bin 245 olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Başkan Karamercan, "Kadın esnaflarımızın sayısındaki bu artış, esnaf ve sanatkar camiası adına oldukça sevindirici. Kadınlarımızın iş yaşamında daha çok yer alması için çalışmalarımız devam ediyor. Kadınlarımızın tüm meslek dallarında faaliyet göstermesi için onlara daha fazla destek verilmesi gerekir. Kadınlara verilen destekler arttıkça kadın esnaf ve sanatkar sayımız da artmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.



“Konya’da 5 bin 377 kadın esnaf”


Konya merkezde 24 bin 457, 31 ilçede de 26 bin 833 kayıtlı esnaf ve sanatkarın bulunduğunu hatırlatan Başkan Karamercan, 51 bin 290 aktif esnaf ve sanatkardan 5 bin 377’sini de kadın esnafların oluşturduğunu belirtti. İş yeri sayısı ve açılış kapanış yapan esnaflar hakkında da bilgiler veren Başkan Karamercan, "2017 yılı sonu itibariyle Konya merkezde 7 bin 602 esnafımız iş yeri açmış, buna karşılık 2 bin 588 iş yeri de kapanmıştır. Esnaf sayımızdaki artış ve yeni iş yerlerinin açılması bizleri sevindirmekte ve umutlandırmaktadır. Esnaf ve sanatkarlarımız ne kadar çoğalırsa ekonomimiz ve ülkemiz de o kadar büyür" dedi.


Başkan Karamercan, en çok tescili yapılan ilk 5 meslek kolunun bakkal, lokantacılık, yemek içecek sunumu faaliyetleri, kahvehane ve çay ocağı işletmeciliği, servis aracı işletmeciliği, pazar yerleri ve tezgahlar olduğunu, kadın esnafların ise en çok tercih ettiği meslek dalının da bakkallık olduğunu sözlerine ekledi.




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