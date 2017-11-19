Başkan Karamercan: "Yerli otomobil Konya’da üretilmeli"

Karamercan, "Yerli otomobil üretimi kesinlikle Konya’da olmalı. Bu konuda daha fazla lobicilik yapmalıyız" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün yerli otomobilin üretileceği yere ilişkin, "Çok sayıda ilden talep var. Karasu ve Sakarya’dan da var. Konya’dan, Manisa’dan İzmir’den var. Bunları değerlendireceğiz" ifadeleriyle ilgili bir açıklama yapan KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, Konya’nın yerli otomobil üretimi konusunda en ideal şehir olduğunu belirterek, “Açıklamalara göre Konya’mızın yerli otomobil üretiminde şansı var. Konya olarak bu konuda tüm yetkili mercilere ulaşmamız ve yerli otomobilin Konya’da üretilmesinin sağlanması için kamuoyu oluşturmamız gerekiyor. Yerli otomobil üretimi kesinlikle Konya’da olmalı” dedi. Yerli otomobil üretiminde Konya’nın artılarını hatırlatan Başkan Karamercan, “Konya’mız sanayicilik kültürü, otomotiv yedek parça konusunda güçlü altyapısı, 5 üniversitesi, teknoloji geliştirme bölgeleri ve nitelikli insan kaynağı potansiyeli, coğrafi konumu, tüm lojistik bölgelerle bağlantılı olması gibi avantajlarından dolayı ülkemizin ilk milli otomobilinin üretilebileceği en uygun Anadolu şehridir. Bilindiği üzere Konya’mız traktör üretiminin ana sanayisi, otomotiv ve savunma sanayisine yedek parça üretimiyle de örnek bir sanayi şehridir. Gurur veren bu özelliklerimizle yerli otomobil fabrikası üretimi için de en ideal ve verimli şehir Konya’dır. Bu proje Konya’nın ve Konya halkının hakkıdır. Konya esnafları olarak üretimin şehrimizde yapılmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

Karamercan ayrıca yerli otomobil üretim üssünün Konya olması noktasında Konya’nın sesinin daha fazla çıkması gerektiğini belirterek, “Bu konuda siyasilerimize, Konya milletvekillerimize, iş derneklerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, Ankara’daki bürokratlarımıza ve tüm Konyalılara büyük görev düşüyor. Daha fazla lobicilik yapmalı ve kamuoyu oluşturmalıyız. Projenin mimarı Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Başbakanımız, ilgili Bakanımız ve tüm yetkili mercilere ulaşarak yerli otomobilin Konya’da üretilmesi noktasında ısrarcı olduğumuzu göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.