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23 Haziran 2017 15:17

Başkan Karamercan’dan Ramazan Bayramı mesajı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, “İslam Aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutluyor, tüm esnaf kardeşlerimizin ve vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum” dedi.

Başkan Karamercan’dan Ramazan Bayramı mesajı

23 Haziran 2017 15:17


KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan bayram mesajında şu ifadelere yer verdi: “Mübarek Ramazan Bayramını tüm İslam Alemi ile birlikte idrak etmenin, bayramın bereketini ve sevincini tüm Müslüman kardeşlerimizle paylaşmanın hazzını yaşıyoruz. Bu özel bayram günleri inşallah ömrümüzün bütününe yayılsın ve bizleri sevinç, bereket içinde bıraksın. Tüm müslümanlar olarak bir ay boyunca oruç tuttuk ve ibadetlerimizi yerine getirdik. Şimdi de Ramazan Bayramına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kardeşliğin, birlik ve beraberliğimizin temsili olan dini bayramlarımız bütünleşmemize ve İslam kardeşliğine vesile olsun inşallah. Ramazan Bayramı ülkemizin yanısıra Doğu Türkistan, Myanmar, Nijer, Gazze, Filistin, Suriye, Irak, Somali, Katar ve dünyanın birçok yerinde zulüm gören Müslüman kardeşlerimize de kutlu olsun. Bu vesileyle İslam Aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutluyor, tüm esnaf kardeşlerimizin ve vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum.”




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