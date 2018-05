Başkan Konuk: “Çiftçimiz, Türkiye’nin geleceğini de inşa edecek”

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Recep Konuk, “Bugün, eli nasırlı, alnı terli, aklında üretmek ve üreterek bu ülkenin topraklarına değer katmaktan başka düşüncesi, ekmeğini helalinden kazanmaktan başka gayesi olmayan milyonlarca üreticimize atfedilmiş ve tüm dünyada kutlanan bir gün” diyerek başlayan AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, “Her kıta ve her coğrafyada kutlanan bu özel günde biz çiftçiler, içinde yer aldığımız iklim kuşağının özelliği itibarıyla kutlamaya, nümayişe zaman ayıramayacağız, çiftimizin, çubuğumuzun başında en iyi bildiğimiz iş olan üreterek, üretmek için emek sarf ederek, kimimiz traktör üstünde, kimimiz çapada, kimimiz hasatta, kimimiz hayvanlarımızın başında, kimimiz yaylımda, merada ama her halükarda asli işimizle meşgul vaziyette bugünü kutlayacağız. Daha çok üretmek, daha çok üreterek ülkemizin evlatlarının elindeki lokmanın azalmaması için her zamanki gibi çalışarak bugünü de diğer günlerden farksız tamamlayacağız. Biz kutlamayı toprakla yapacağız. En büyük hediyeyi de hasat günü ondan alacağız” ifadelerini kullandı.

“Bizim kutlamaya ayıracak zamanımız yok”

Mayıs ayının, tarlada işlerin ertelenemeyeceği günlere denk geldiğini hatırlatan Başkan Recep Konuk, Çiftçiler Gününün diğer özel günler gibi Taksim’de, Kızılay’da ya da şenlik alanlarında kutlanmayacağını, adlarına kutlama yapılan çiftçilerin de kutlama mekanlarının içinde yer alamayacağını vurguladı. “Adımıza kutlanan bugünü bizlerin ekseriyeti tarlalarımızda geçireceğiz. Çoğumuz da adımıza kutlama yapıldığından bile habersiz, traktör üstünde, çapada veya toprak, ürün ve su ile uğraşarak bugünü idrak edeceğiz. Çünkü bizim kutlamaya ayıracak zamanımız yok” diyen Başkan Konuk, “Biz şunu biliyoruz, üretimde harcayacağımız enerjimizi başka alanlarda harcarsak hem ülke hem biz kaybederiz. Bizim bugünden tek beklentimiz, hatırlanmak ve daha çok üretebilmemiz için atılması gereken adımların atılmasına zemin oluşturmaktır” şeklinde konuştu.

“Gıda güvenliğini teminat altına alan ülkelerin yıldızı yükselecek”

AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, mesajına şu sözlerle devam etti: “Bu özel günde, ülkemizin dününde ve bugününde izi olan, kalkınma hamlemizde, müreffeh ve zengin bir Türkiye iddiasının kuvveden fiile geçirilmesinde, muasır medeniyetlerle aynı seviyeye ulaşmak için millet olarak verdiğimiz mücadelede ürettiği ve üreterek ülke ekonomisine verdiği katkı ile mührü olan Türk çiftçisi olarak, tarlada, tapanda gösterdiğimiz gayretin hem ülkemizin bugünü hem de yarınları için hayati önemde olduğunu biliyoruz. Ancak bizim arazide, tarlada, merada gösterdiğimiz gayretin ve ürettiklerimizin millet olarak zenginliğimize zenginlik katabilmesi için bugünün girift ilişkilerle örülmüş ekonomik düzeninde tek başına yeterli olmadığını da biliyoruz. Ürün ve tarımsal üretim konusunda sergilediği başarı tarihimiz özellikle de yakın ekonomi tarihimizle ispatlı olan Türk çiftçisi olarak bugün vesilesiyle beklentimiz, bizim gayretimiz ve üretme çabamıza desteğin yarınlarda da devam etmesidir. Geleceğin dünyasında gıda sektörü, ülkeler açısından en önemli sektörlerden biri kabul ediliyor. Gıda güvenliğini teminat altına alan ülkelerin, geleceğin dünyasında yıldızı yükselen ekonomiler olacağı, önlemini alamayanların ise bağımlılıklarının artacağını siyasetçiler, bilim adamları, ekonomistler, aydınlar başta olmak üzere herkes ve her kurum söylüyor. İşte o geleceğin hızla yarın kadar yakın olduğu bu günlerde ülkemizin iki büyük avantajı var; biri sahip olduğu toprak varlığı ve iklim özellikleri, diğeri de; belki de en önemlisi, niteliği ve kabiliyetleri ile gurur duyduğumuz ülkemizin en üretken insanları çiftçileridir.”

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği vizyon ve hedef, Türk çiftçisinin de hedefidir”

Türkiye’nin arazi varlığı, iklim yapısı ve sahip olduğu endemik tür zenginliği ile tarımsal üretimde önemli bir imkana sahip olduğunu belirten Başkan Konuk, “Ülkemizin, geleceğin dünyasında daha kuvvetli, daha kudretli, daha zengin ve daha itibarlı konuma ulaşabilmesi için en büyük avantajı bu potansiyeli harekete geçirecek kabiliyet ve nitelikte insan kaynağına sahip olmasıdır. Kağıt üstü avantajlarınız her ne olursa olsun bunu hayata taşıyacak, o avantajlardan zenginlik üretecek olan sahip olduğunuz insan kaynağıdır ve tarımsal üretim konusunda sahip olduğumuz potansiyelden zenginlik üretecek olan da Türk çiftçisidir. Bugün kendisine atfedilmiş özel günü üreterek kutlayan Türk çiftçisi bu potansiyeli harekete geçirerek, ülkemizin geleceğini inşa edecek, ülkemizin zenginliğine zenginlik katacak, evlatlarımızın tabağındaki yemeğin miktarını ve kalitesini arttıracak, elindeki lokmaya sahip çıkacak, gıda güvenliğimizin teminatı olacak idrake sahiptir ve bunu gerçekleştirebilecek kudrettedir. Bu idrak ve nitelikteki Türk çiftçisinin parlak bir gelecek konusunda hem umudu hem de arkasında büyük bir desteği vardır. Türk çiftçisinin umudu vardır, çünkü bizim Çiftçiler Günü iddiamızı paylaşan, Türkiye’nin tarımsal üretim potansiyeline yürekten inanan bir irade iş başındadır. “Bizim petrolümüz yok, bizim uçsuz bucaksız altın madenlerimiz de yok ama belki bunlardan çok daha önemli, çok daha değerli bereketli topraklarımız var. Tarımı bu ülkenin en büyük zenginliği ve geleceğin garantisi olarak görüyoruz. Ülkemizi dünyanın gıda üssü yapmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik” diyerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği vizyon ve hedef, Türk çiftçisinin de hedefidir ve o hedeflere ulaşılacağının teminatı da o iradenin iş başında olmasıdır. Dün tarım sektörümüze verilen hedef ’kendi kendine yeten ülke’ idi. Bugünün Türkiye’sinin hedefi dünyanın en gelişmiş ilk beş tarım ekonomisinden biri olmak, tarımsal hasılayı 2023’te 150 Milyar Dolara çıkarmak ve kendimize yetenden fazlasını üreterek tarım ürünleri ihracatında 40 milyar dolar sınırını aşmaktır. Bunlar, bu hedefler bugünün geleceğe borcu ve taahhüdüdür ve Türk çiftçisi bu hedefleri fazlasıyla aşabilecek kabiliyettedir” şeklinde konuştu.

“Artan her tesis; daha çok ürün, daha çok üretim, daha çok kazanç demektir”

AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajını şu cümlelerle tamamladı: “Türk çiftçisinin kabiliyet ve başarısının beylik laflardan ibaret olmadığının, verilecek küçücük destekle büyük başarıların elde edilebileceğinin ispatı Pancar Kooperatiflerinin son dönemde tarım ve tarımsal sanayide gerçekleştirdikleridir. Özelde pancar, genelde Türk çiftçisi, omzundaki yük hafifletildiğinde, toprakla ve pazarlarla arasına örülen duvarlar kalktığında neleri başarabileceğini kendi inşa ettiği sanayi tesisleriyle ispatladı. Kendi üretimini teminat altına alabileceğini, en önemlisi de küresel ekonomik sistemde rekabetçi yapısı ile dünyayla yarışabileceğini gösterdi. Ve bu organizasyon 365 gününü çiftçiler günü ilan ederek, çiftçinin omzundaki tarım dışı yükleri kaldırmak, üretimde sürekliliği ve sürdürülebilirliği sağlamak, tarım sanayi entegrasyonunu tesis ederek dünya ile rekabette Türk çiftçisini avantajlı hale getirmek için çalışıyor. Tarımsal Ar-Ge ile tarımın geleceğine yatırım yaparken, yeni tarım teknik ve teknolojilerini ülkemize kazandırıyor. Bu tesisleri ve örnekleri çoğaltmak elimizdedir. Artan her tesis daha çok ürün, daha çok üretim, daha çok kazanç demektir. Artan her tesis, alın teri kurumadan emeğin karşılığını aldığı, üretimin mübarek sayıldığı, ekerken ve biçerken emeğin boşa gideceği endişesinin asla taşınmadığı ve merkezinde Türk çiftçisinin yer aldığı bir iddiayı realize etmektir. İçindeyiz ve biliyoruz bu toprakların Türkiyeyi dünyanın en gelişmiş ekonomik güçlerinden biri yapacak potansiyeli var. Bu topraklar kendisini sevgiyle işleyenlere bereketini sunmakta, cömert ve şefkatli davranmakta gani gönüllü. Ve bu toprakların bereket ve cömertliğini zenginliğe dönüştürme kabiliyeti ve tecrübesi de Türk çiftçisinde var.

Tarımı güçlü, çiftçisi mutlu bir ülkenin güneşinin daha parlak, geleceğe dair umudunun daha güçlü, ufkunun daha aydınlık olacağına dair sarsılmaz inancımızı ifade ederek, tüm üreticilerimizin Dünya Çiftçiler Gününü, bereket ve bolluk dileğiyle kutluyorum.”