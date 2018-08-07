Başkan Kütükcü: “Ne olursa olsun üretimden vazgeçmemeliyiz”

MÜSİAD Konya Şubesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye ekonomisinin yeni dönemini ve Konya sanayisini değerlendirdi. Türkiye’nin yeni dönemde yenilikçi üretime ağırlık vererek, dünyaya yüksek katma değerli ürün ihraç etmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Kütükcü, yeni dönemin önceliklerinden birisinin de yüksek kur, yüksek enflasyon ve yüksek faizle etkin mücadele olması gerektiğinin altını çizdi. Kütükcü, “Ne olursa olsun üretimden vazgeçmemeliyiz. Sanayimizi, üreten işletmelerimizi daha fazla destekleyerek Türkiye’yi geleceğe hazırlayabiliriz. Burada Genç MÜSİAD üyesi kardeşlerimizin rolü çok önemi. Çünkü Türkiye’nin geleceği gençlerimizin azimlerinde ve kararlılıklarında şekillenecek” dedi.

“Aselsan Konya’nın yeni döneminde önemli”

Konya Sanayi Odası olarak yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi de veren Kütükcü, savunma sanayi konusunda yürüttükleri çalışmaları anlattı. Aselsan’ın Konya Savunma Sanayi A.Ş. ortaklığıyla Konya’ya kuracağı fabrikanın Konya’nın yeni döneminde çok önemli olduğunu kaydeden Kütükcü, savunma sanayi ile ilgili çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi. Konya’nın yatırım iştahı yüksek bir şehir olduğunu da ifade eden Kütükcü, “Konya Organize Sanayi Bölgemiz şu an Türkiye’nin 3’üncü büyük OSB’si haline geldi. Şimdi bölgemizin 5’inci genişleme alanını yatırıma açmak için bir süreç yönetiyoruz. Başvurular tamamlandı. Biz sanayicilerimize burada 139 sanayi parseli tahsis edeceğiz ama bize gelen talep çok daha yüksek. Bu da Konya’nın yatırım ve üretim iştahını ortaya koyuyor” diye konuştu.

“Ar-Ge yapmak isteyene Innopark’ın kapıları sonuna kadar açık”

Konya Sanayi Odası tarafından şehre kazandırılan Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni genişlettiklerini, şu anda bölgede yatırımların devam ettiğini belirten Kütükcü, Innopark’ın Konya için çok kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. “Innopark’ın kapıları Ar-Ge yapmak isteyen tüm sanayicilerimize sonuna kadar açık” diyen Kütükcü, “İşletmelerimiz artık Ar-Ge ve tasarımın önemini fark etti. Konya Sanayi Odası olarak bu alanda çok önemli çalışmalar yaptık. Innopark bu alanda yapılmış önemli bir yatırım. Ayrıca Konya’da Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri sayısını artıracak farkındalık çalışmaları yürüttük, yürütüyoruz. Bu çalışmaların da katkısıyla Konya’da 2012 yılında sadece 1 olan Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısı 26’ya ulaştı” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Genç MÜSİAD Konya Şube Başkanı Kadir Başaran, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü’ye hediye takdim etti.