Başkan Kütükcü: "Türkiye, güçlü büyüme trendini sürdürüyor"

İkinci çeyrekte yüzde 5.1 büyüyen Türkiye’nin güçlü büyüme trendini sürdürdüğünü söyleyen Kütükcü, “İlk çeyrekte yüzde 5.2 büyüyen ülkemiz, ikinci çeyrekte de yüzde 5.1 büyüdü. Bu büyüme oranları son derece memnun edici. Ayrıca ikinci çeyrekte ülkemizdeki yatırımların yüzde 9.5 artması geleceğe dair çok güçlü büyüme sinyalleri veriyor” dedi.

Türkiye’nin yüzde 5.1 büyüme ile ikinci çeyrekte de Çin ve Hindistan’ın ardından G20’nin en hızlı büyüyen ekonomisi olmayı başardığının altını çizen Kütükcü, “Türk sanayicisi, tüccarı tüm olumsuzluklara, ekonomik ve siyasal saldırılara rağmen neler yapabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. KGF aracılığıyla iş dünyamızın finansa erişiminin desteklenmesi, sanayi üretiminde, kapasite kullanım oranlarında ve ihracattaki tarihi artışlar, ikinci çeyrek büyümemizi pozitif etkiledi. Bu pozitif ayrışmanın sürdürülebilir olması için, KGF desteğinin artarak devam etmesi şart. Ayrıca hem yatırım hem de işletme aşamasında işletmelerimizin rekabet gücünü artırabilecek yeni destek mekanizmaları da geliştirmemiz gerekiyor” dedi.

"Sanayideki büyüme önemli"

İkinci çeyrekte sanayi sektörünün yüzde 6.3 büyüme kaydetmesinin de önemli bir gelişme olduğuna dikkat çeken Kütükcü, aynı dönemde tarım sektörünün yüzde 4.7, hizmetler sektörünün yüzde 5.7, inşaat sektörünün ise yüzde 6.8 büyüme kaydettiğini ifade ederek şunları söyledi: “Ülkemizin büyümesi, refah seviyesinin artması için elbette tüm sektörlerimiz önemli ancak kalıcı büyüme ve istikrarlı bir ekonomi için sanayimizin daha fazla öncelenmesi gerekiyor. İkinci çeyrekte sanayi sektörümüzdeki yüzde 6.3’lük büyüme bu açıdan bakıldığında çok kıymetli” şeklinde konuştu.

Açıklamasında Konya’nın, Türkiye’nin sanayi üretimine, ihracatına ve büyümesine güçlü destek veren illerin başında geldiğinin de altını çizen Kütükcü, Konya’nın yılbaşından bu yana ihracatta artış yakaladığını, Ağustos ayında ise tüm zamanların en yüksek ihracatını yaparak yeni bir rekora imza attığını sözlerine ekledi.