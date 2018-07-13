Başkan Okka: "15 Temmuz bir dönüm noktasıdır" dedi

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulunan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, halkın meydanları boş bırakmayarak istikbaline sahip çıktığını söyledi. Okka, "15 Temmuz, yakın tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Türkiye, 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi önce karanlığı, sonra da ortaya konan büyük inanç ve kararlılık ile de aydınlığı yaşamıştır. O gün sıradan bir gün olmaktan çıkarak, her türlü vesayetin ve işgalin reddedildiği, milli iradenin kazandığı bir gün haline dönüşmüştür. O gece milletimiz tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilmiştir. İradesini vesayet altına almak istenen silahlı darbe girişimini bozguna uğratan milletimiz, günlerce sokakları meydanları boş bırakmayarak istiklaline ve istikbaline sahip çıkmış, meydanların darbecilere teslim edilmeyeceğini ortaya koymuştur. Dünyanın en yaygın ve etkin STK’sı olan MÜSİAD, her zaman ve her koşulda milli iradeden yana olmuş, onu zedeleyecek her girişimin karşısında durmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da tavrını net bir şekilde ortaya koyan MÜSİAD, hiç vakit kaybetmeden milletin ve devletin yanında yer aldığını açıklayarak, Türk milleti’nin dik duruşunu, tüm dünyaya anlatmaya girişmiştir. MÜSİAD Konya olarak da, adeta bir ’2. Kurtuluş Savaşı’ olan 15 Temmuz gecesinde bütün üyelerimizle birlikte milletimizin safında, meydanlardaydık. Bundan sonraki süreçte de, o karanlık gecenin milletimizce ve gelecek nesillerce unutulmaması amacıyla, her yıl dönümün de hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz, 15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu vesileyle milletimiz var olduğu sürece minnetle anılacak olan 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan Rahmet diliyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Allah bu millete bir daha böyle karanlık geceler göstermesin” dedi.