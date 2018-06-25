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25 Haziran 2018 11:56

Başkan Okka: “Büyük Türkiye olma yolunda önemli bir virajdan geçtik”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Okka: “Büyük Türkiye olma yolunda önemli bir virajdan geçtik”

25 Haziran 2018 11:56

Okka, “24 Haziran seçimleri, çıktığımız Büyük Türkiye yolunda ülkemiz adına oldukça önemliydi” dedi.


Okka açıklamasında şunları kaydetti: “Halkımız bu seçimde de güçlü Türkiye’den, güçlü liderden, istikrardan, adaletten ve kalkınmadan yana oyunu kullanmıştır. Başta Ülkemize, Milletimize ve bütün dünyaya hayırlı uğurlu olsun. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri, ülkemizin çıktığı Büyük Türkiye yolunda, önemli bir virajdı. Seçim öncesi ve sırasında yapılan bütün siyasi manipülasyonlara ve seçim sonuçlarına dair uyandırılmaya çalışılan şüphelere rağmen, halkımız çok büyük bir katılımla tercihini ortaya koymuş, huzur ve sükunetle sonuçlanan seçimler; bütün dünyaya Türkiye’nin kendi seçimini kendisinin yapacağını kanıtlamıştır. MÜİSAD Konya olarak, seçim sonuçlarının ve yeni dönemin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Ülkemizin Büyük Türkiye hedeflerine ulaşacağına olan inancımız tamdır. Ülkemizin kalkınmasının yolu, alın teri ile ve akıl teri ile üretmekten ve ihracattan geçmektedir. Bu günden itibaren ülke gündeminin ilk maddesi ekonomi olmalıdır. Bu süreçte, sanayici ve işadamlarımız, yeni bir motivasyonla, yatırıma ve üretime devam edecektir. Yeni dönemde, ekonomi yönetiminin de üretimi, istihdamı ve ihracatı önceleyecek şekilde yapısal reformları biran önce gerçekleştirmesini bekliyoruz.”




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