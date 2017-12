MÜSİAD Konya Şubesi Başkanı Ömer Faruk Okka, yaptığı açıklamada, “Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 13 milyar 629 milyon dolara ulaştı. 2017 Kasım ayı, ihracat tarihindeki en iyi üçüncü Kasım ayı oldu. İlk 11 ayda ihracat yüzde 10,7 artışla 142 milyar 663 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat da yüzde 10,5 artarak 155 milyar 443 milyon dolara ulaştı. Miktar bazında ihracat ise Kasım’da yüzde 6,5 artarak 9,7 milyon ton, ilk 11 ayda ise yüzde 11,3 artışla 105,4 milyon ton olarak gerçekleşti. Konya’nın ise Kasım ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 19,9 bir artışla 140 milyon 847 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı ilk 10 aylık ihracat rakamımız toplam 1 milyar 417 milyon dolar olmuştur. 2017 yılı on bir aylık toplam rakamı, 2016’ya göre yüzde 15,96 artış göstermiştir. Konya, 2017’nin ilk on bir ayında, Türkiye ihracatından aldığı payı yüzde 1.05’e çıkartarak il bazında 13’üncü sırada yer almıştır. Açıklanan rakamlarda da görüldüğü gibi Konya’nın ihracat oranları Türkiye ortalamasının üzerinde büyümeye devam etmektedir. Bu artış bizleri son derece memnun etmiştir. İhracatımızın Aralık ayında da artışını sürdürmesini ve 2017 yılını yeni bir rekorla kapatmayı umuyoruz. İş dünyasının temsilcileri olarak ihracatımızı artırmaya çalışırken, faizlerin yüksek olması ve dövizdeki hareketlenmeler bizleri olumsuz etkilemektedir. Bu konuda hükümetimizin bu olumsuzlukları karşı tedbirleri bir an önce almasını, yeni desteklerin ve yapısal reformların acilen hayata geçirilmesini bekliyoruz. MÜSİAD Konya olarak, yeni pazar arayışları ve canlılığını koruyan pazarlarda şehrimizin payını arttırma girişimlerimiz devam edecektir. Ülkemizin ve özellik de şehrimizin ekonomisini sırtlayan, üreten, yatırım yapan, dünya pazarlarına açılarak ülkesinin büyümesine katkı sağlayan bütün sanayici ve iş adamlarımızı kutluyorum” dedi.