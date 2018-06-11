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11 Haziran 2018 16:03

Başkan Okka: “Türkiye, Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam edecek”

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2018 yılı Türkiye’nin ilk büyüme oranını değerlendirdi.

Başkan Okka: “Türkiye, Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam edecek”

11 Haziran 2018 16:03


Başkan Okka yaptığı açıklamalarda şu görüşlere yer verdi: “Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 oranında büyüme kaydetmiştir. 2017 yılında yakalanılan yüzde 7,4’lük büyüme oranının ardından 2018 yılına da hızlı başlanmıştır. Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen Türkiye, OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri içinde ise ikinci sırada yerini almıştır. Hatırlayacağınız gibi, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkemiz ekonomisi üzerinde yaptığı açıklamalar bir kez daha havada kalmıştır. Türkiye’nin, 2018 ilk büyüme rakamları, tokat gibi bir cevaptır. Bu kuruluşların birçok kritik sürecin arefesinde, uluslararası kamuoyunda Türkiye ekonomisine yönelik bir algı oluşturulmaya çalışmışlar ancak başaramamışlardır. Kriz ve çatışmaların yaşandığı, zorlu bir coğrafya da yer alan ülkemiz, yaşadığımız bütün bu zorluklara rağmen, hedefinden sapmadan ilerlemeye devam edecektir. Her ne olursa olsun, Allah’ın izniyle dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam edeceğiz. MÜSİAD Konya olarak, kalkınmanın tek yolunun üretimden geçtiğine ve büyük Türkiye hedeflerine ulaşabilmek için üretim gücümüzü arttırarak devam ettirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Ülke ekonomisindeki büyümenin, günlük hayatımıza etkilerini biran önce görebilmemiz ve büyümenin sürdürülebilir olması için, ekonomi yönetimi, üretimi, ihracatı, büyümeyi ve istihdamı önemseyen yapısal reformları gerçekleştirilmeli, yeni teşvik ve desteklere de devam edilmelidir. 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimlerin ardından gündemimiz birinci maddesi ekonomi olmalıdır. Ekonomimizde yaşanan sorunlar ve dövizdeki ani yükselişe karşı piyasalarımızın bu habere ihtiyacı vardı. İnanıyoruz ki, ekonomimiz gün geçtikçe daha iyi seviyelere ulaşacaktır. Bu vesile ile tüm bu zor şartlar altında büyük sorumluluk alarak ülkemizin büyümesinde kilit rol oynayan sanayicilerimizi ve iş adamlarımızı bir kez daha kutluyorum."




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