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19 Temmuz 2018 13:33

Başkan Okka’dan İSO ikinci 500 değerlendirmesi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren Konyalı firmaları tebrik etti.

Başkan Okka’dan İSO ikinci 500 değerlendirmesi

19 Temmuz 2018 13:33


Başkan Okka, “Konya, ekonomide yaşana bütün gelişmelere rağmen üreten ve üretmeyi seven, ihracatını sürekli artıran bir kenttir. Konyalı sanayicilerimiz, ekonomideki bütün zorluklara rağmen, ülkesini ve şehrini büyütmek için eskisinden daha çok üretmeye devam etmiştir MÜSİAD, Türkiye’nin en etkin ve yaygın iş adamları derneğidir. Açıklanan ilk ve ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında yer alan Konya firmaları içerisinde çok sayıda üyemizin yer alması da bizlere ayrıca gurur vermektedir. İSO ilk ve ikinci 500 listesine girerek şehrimizi başarıyla temsil eden firma sayısının önümüzdeki yıllarda katlanarak artması en büyük arzumuzdur. Bu aşamada sanayicisinden mühendisine, ustasından işçisine Konya yı oluşturan herkese büyük sorumluluklar düşmektedir. Konya iş dünyasının temsilcileri olarak bizler, Konya sanayisinin bunu başarabilecek güce ve altyapıya sahip olduğuna inanıyor, bu doğrultuda elimizi taşın altına koymaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğimizi özellikle belirtmek istiyoruz" dedi.




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