Başkan Özaltun: “15 Temmuz’u gençlerimize unutturmayacağız”

Beyşehir Belediyesi tarafından göl kıyısındaki festival alanında düzenlenen 2.Uluslararası Demokrasi Şöleni’nin ikinci gününde yaptığı konuşmada, başarısızlıkla sonuçlanan 15 Temmuz hain darbe girişimine değinen Başkan Özaltun, “15 Temmuz 2016 gecesi bir meçhule doğru gidiyorduk. Meydan, çarşı camisi meydanıydı, meydan Ankara meydanıydı, meydan Boğaziçi Köprüsü’ydü. Allah’a şükürler olsun ki, milletin iradesi FETÖ terör örgütüne üstün geldi. Darbeye darbe yapan bir millet çıktı içimizden. Allah’ımıza binlerce kez hamd olsun” diye konuştu.

15 Temmuz gecesi vatanına ve ülkesine sahip çıkan Türk milletine teşekkür eden Özaltun, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün de ifade etmek istiyorum; benim babam ağladı, kendi içerisinden çıkan yöneticiler idam edildi diye, ben ağladım, neden ağladım, Turgut Özal rahmetliyi zehirledikleri veya onun canına kast ettikleri için Ama diyoruz ki, benim çocuklarım Allah’ın izniyle 15 Temmuz 2016 gecesi ağlamadı, ağlatmadınız, bu millet ağlatmadı. Bu milletten Allah razı olsun diyoruz. Ve diyoruz ki, öyle bir lider var ki, dünya lideri, sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın lideri. Tüm dünyadaki mazlumların lideri, Allah’ım dünya liderimize, başkomutanımıza, sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sağlık, sıhhat uzun ömür versin inşallah. Biz 15 Temmuz 2016 gecesini yaşadık. İnşallah, gençlerimize, gelecek yeni neslimize unutturmayacağız. Elimizden ne geliyorsa, belediye başkanı olarak, Murat Özaltun olarak hiç fark etmiyor, cansiperane olarak gerek hizmet noktasında, gerek 15 Temmuz’u anma, unutturmama haftasında çalışmalarımız devam edecek. İnşallah ülkemiz bir daha 15 Temmuz’lar yaşamasın, 15 Temmuz’lar yaşatmak isteyen teröristlere, terör örgütlerine fırsat vermesin Allah’ım diyorum.”

Şölenin ikinci gününde çocuklara yönelik olarak aktiviteler gerçekleştirildi, Gürcistan Halk Dansları Topluluğu ise sahnede nefes kesen gösterileriyle meydanı dolduran kalabalığı adeta büyüledi. Konser bölümünde ise sevilen besteci ve şarkıcı Orhan Çakmak sahne aldı.

Belediye Başkanı Özaltun, konserinin ardından sanatçı Çakmak’a Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti, plaket verdi.