Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’un sabah esnaflarla, mesai dışında ise akşam buluşmaları kapsamında apartman ve site sakinleriyle bir araya geldiği toplantılar devam ediyor. Özaltun, gerçekleştirilen bu toplantılarda kendisine eşlik eden belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticileri ile birlikte buluştuğu esnaf ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinliyor, mahallelerde yürütülen belediye çalışmalarını anlatıyor. Özaltun, ilçede hayata geçirilecek yeni yatırım ve hizmetler hakkında bilgilendirdiği esnaf ve vatandaşların aktardığı talep ve istekleri de birim müdürleri aracılığıyla not aldırıyor. Uygun ve makul talepler, kısa sürede yerine getirilirken, aktarılan sorunlar ise çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor. Başkan Özaltun ve beraberindekilerin son buluşma toplantısı Atatürk Caddesi üzerindeki bir iş hanı oldu. Sabah kahvaltısı programında esnafla bir araya gelen Özaltun, iş hanında faaliyet gösteren iş yeri sahiplerinin isteklerini dinledi. Burada birebir aktarılan sorun ve talepler üzerine değerlendirme ve istişarelerde bulundu. Özaltun, akşam buluşmaları kapsamında ise Müftü Mahallesinde ikamet eden bir sitenin sakinleriyle bir araya geldi. Özaltun, sohbet ettiği vatandaşlara belediye çalışmalarının yanı sıra ilçeye son 4 yılda kazandırılan kamu yatırımları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Beyşehir Belediyesi TOKİ Başkanlığı işbirliği ile ilçe merkezinde hayata geçirilen 2. Etap Toplu Konut çalışmalarına konuşmasında değinen Özaltun, ilçede toplu konut açığını gidermek amacıyla yürüttükleri çalışmaların meyvesini verdiğini vurguladı. TOKİ Başkanlığının Avşar Mahallesinde yürüttüğü 460 konutluk 2. etap proje çerçevesinde başlattığı çalışmaların son aşamaya geldiğini anlatan Özaltun, “460 konutun inşaat çalışmaları bitti. Geçtiğimiz günlerde ilçemizde TOKİ daire başkanımızı misafir ettik. Yürütülen çalışmaları beraber inceledik, eksikliklerin giderilmesine yönelik ilgililere gerekli talimatlar verildi. İnşallah kurban bayramından sonra hak sahibi vatandaşlarımız buradaki evlerinde oturmaya başlayacak” dedi.

Özaltun, ilçeye bağlı Huğlu Mahallesinde hayata geçirilecek 100 konutluk TOKİ projesine de değinirken, burada da konut inşaatlarının bitmek üzere olduğunu, çok yakında hak sahiplerinin evlerine yerleşmeye başlayacağını kaydetti. Özaltun, konuşmasında, Müftü Mahallesinde yürütülen belediye çalışmalarını da anlatırken, yapılaşmanın tamamlanmadığı noktalar hariç yerleşim merkezindeki yolların tamamını sıcak veya soğuk asfaltla kapladıklarını, bu çalışmaların bazı güzergahlarda ise yolların kilitli parke taşıyla kaplanması şeklinde olduğunu belirterek, “En fazla kilitli taşın, en fasla sathi asfalt kaplamanın, en fazla sıcak asfaltın atıldığı mahalle Müftü Mahallemizdir” diye konuştu.

Başkan Özaltun, toplantının ardından site sakinlerine içerisinde mutfak önlüğü, uçurtma ve içeriğinde belediye ile ilçeye kazandırılan proje ve çalışmaların yer aldığı bir kitapçığın bulunduğu çantayı hediye etti.