Başkan Özaltun: “Beyşehir en parlak dönemini yaşıyor”

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kendisine eşlik eden Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel, AK Parti İlçe Teşkilat mensupları, belediyenin bazı birim müdürleri ile birlikte Sanayi Sitesinde ve ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Sanayi Sitesinde esnafların daveti üzerine iş yeri sahipleri ile bir araya gelen Özaltun, Beyşehir’de birlik ve beraberliğin zirve yaptığı şu an çok güçlü bir dönem yaşadıklarını dile getirerek, bunun da ilçede hayata geçirilen yatırımların ivme kazanmasını sağladığını belirtti. Özaltun, “Bu birlik ve beraberlik dönemini en iyi şekilde korumamız ve daha iyi değerlendirmemiz gereken günler yaşıyoruz. Belediye başkanı olarak, teşkilatımızla, milletvekilimizle, Büyükşehir Belediyemizle el ele, omuz omuza vererek bölgemize layık olduğu hizmetleri bir bir kazandırmaya devam ediyoruz. Beyşehir’e kazandırılan bu hizmet ve yatırımlarda bir ekip ruhu içerisinde hareket ederek, belediye çalışanlarımızın da özverili ve fedakarca verdiği katkı ve desteklerle, Beyşehir olarak bugünkü noktaya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla, mahalle muhtarlarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla tek vücut halinde bölgemize hizmet için adeta yarışıyoruz. Eğer, Beyşehir’de yekvücut olmasaydık, geçmişte yaşanılan sorunlar çözülemezdi. Yatırım noktasında bu seviyelere ulaşmamız da mümkün değildi. Bunun çok iyi görülmesi gerekiyor” diye konuştu.

Beyşehir’e kazandırılan yatırımlara değinen ve yeni süreçte ilçeye kazandırılacak yatırımlardan da söz eden Özaltun, ilçeye kazandırılan ve devam eden ulaşım yatırımlarının tamamlanmasının ardından bölgenin geleceği noktaya dikkat çekti. Beyşehir’in sürekli artan bir nüfusu olduğunu, bundan sonraki süreçte bunun daha da hız kazanacağını anlatan Özaltun, bununla birlikte Beyşehir’e gelecek yabancı yatırımcı sayısının da yakın gelecekte çok daha fazla olacağına vurgu yaptı. Beyşehir’i yürütülen çalışmalarla şimdiden geleceğe hazırladıklarını vurgulayan Özaltun, “Beyşehir gerek sanayisiyle, gerekse her yönüyle, ilçemize kazandırılan yeni yatırımlarla çok parlak bir dönemi yaşıyor. Beyşehir artık kabuğunu yırtmış bulunuyor. İnşallah bu birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleyerek, ilçemize, bölgemize çok daha fazla hizmet etmenin, yatırım kazandırmanın gayreti içerisindeyiz” şeklinde konuştu.