Başkan Özaltun: “Beyşehir tarihi hizmet dönemi yaşıyor”

Özaltun, kendisine eşlik eden belediye meclis üyeleri ve AK Parti ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Eğirler ve Bayındır Mahallelerini ziyaret etti.

Özaltun, Eğirler Mahallesi’nde bir kahvehanede biraraya geldiği mahalle sakinlerine hitaben yaptığı konuşmada, bu tür ziyaretleri seçimden seçime yapmadıklarını vurgulayarak, “Dış mahallelerimizde sık sık gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizle sürekli vatandaşlarımız arasındayız. Bugün de yine Belediye olarak mahallemize yaptığımız hizmetleri yerinde görmek amacıyla sizlerle biraraya geldik. Varsa sorun ve taleplerinizi de almak istiyoruz” dedi.

Özaltun konuşmasında, Beyşehir Belediyesi’nin yürüttüğü hizmetlere de değinirken, ilçe genelinde son 4 yılda büyük bölümü bir ilk olan çok büyük yatırımlara imza attıklarını söyledi. Dönemlerinde 5 seçim gördüklerini 6.seçime doğru ilerlendiğini vurgulayan Özaltun, “Dolayısıyla seçimden önce de sık sık ziyaret ettiğimiz mahallelerimizde hizmetlerimizin devam ettiğini yerinde görerek takip ediyoruz,Beyşehir Belediyesi olarak tarihi bir hizmet dönemini yaşıyoruz. Şu anda 1 milyon metrekare taş çalışmasına doğru gidiyoruz. Arkasından sıcak ve soğuk asfalt, düğün salonları, mezbahaneler, sosyal tesisler ve buna benzer birçok hizmete imza attığımız altın bir dönemi yaşıyoruz” dedi.

Özaltun, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde mahalle sakinlerinden destek de isterken; “Bundan sonra da bu hizmetleri yaparsa AK Parti yapar. Bu anlamda yine bu birlik ve beraberliğimizi devam ettirerek hepinizden bu seçimde de Cumhurbaşkanımıza ve milletvekillerimize güçlü bir destek beklediğimizi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.