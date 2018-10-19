Başkan Özaltun: “Beyşehir'e muhtarlarımızla hizmet ettik”

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak bugüne kadar ilçeye muhtarlar ve kamu kurumlarıyla birlikte el ele vererek hizmet ürettiklerini söyledi.

Beyşehir Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında bir restoranda düzenlenen yemekli toplantıda muhtarlarıyla biraraya gelen Belediye Başkanı Murat Özaltun, görev yaptıkları süre içerisinde Beyşehir'de ‘yapılması mümkün değil' denilen geçmişte yapılamayan birçok yatırım ve hizmete imza attıklarını belirterek, bu çalışma ve hayata geçirilen projelerde muhtarların, İlçe Kaymakamlığı ile kamu kurumlarının yöneticilerinin katkı ve desteğinin yadsınamaz bir gerçek olduğunu dile getirdi. Beyşehir'de birçok hizmet gerçekleştirirken amaçlarının sadece vatandaşların duasını almak olduğunu belirten Özaltun, bu dualardan muhtarlar ile kamu kurumlarının yöneticilerinin de nasipleneceğini umut ettiklerini söyledi.

Türkiye'de son dönemde muhtarlık müessesesinin çok önem ve değer kazandığını, ülkenin neresine giderseniz gidin ‘ben de muhtar olmak istiyorum' diyen pek çok kişiyi görebilmenin mümkün olduğunu ifade eden Özaltun, Türkiye'de muhtarlığa değer kazandıran ismin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kaydetti. Özaltun, “Cumhurbaşkanımız sadece muhtarlara değil, ülkemize bu dönemde bir değer kazandırdı. Bu münasebetle tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de, konuşmasında muhtarlarından asla vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu müesseseden gerek halkın temsilciliği, gerek vatandaşların taleplerini iletmesi noktasında, gerekse huzur ve güveni sağlama noktasında çok daha fazla faydalanılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Özdemir, Beyşehir Belediyesinin de kurum olarak ilçede muhtarlarına her türlü desteği desteği verdiğini, gerekli konularda yardımcı olduğunu vurgulayarak, “Bugün vesilesi ile bugüne kadar vefat eden muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Muhtarlar Gününüz hayırlı olsun” diye konuştu.

Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Salih Özparlak da, muhtarlarna verdiği destek ve katkılardan dolayı ilçe yöneticilerine teşekkür etti. Konuşmaların ardından Beyşehir Belediyesi tarafından muhtarlara çeşitli hediyeler verildi. Muhtarlara hediyelerini ilçe protokolü mensupları takdim etti.