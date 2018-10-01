Başkan Özaltun, Beyşehir'in anneleriyle buluştu

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, "Sabah Buluşmaları" programı kapsamında ilçede yaşayan ve kurdukları bir sosyal medya grubu aracılığıyla bir araya gelerek ilçede toplum yararına çeşitli faaliyetler yürüten Beyşehir'in anneleriyle buluştu.

Beytepe Mahallesindeki bir kafenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısında konuşan Belediye Başkanı Özaltun, annelerden gelen talepleri ve aktardıkları sorunları dinledi. Beyşehir Belediyesi tarafından son dönemde hayata geçirilen çalışmalara da değinen Özaltun, ilçe için yeni projeler üretmeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Özaltun, 4,5 yıl önce zor şartlarda bir belediye devralmalarına, mahalle sayısının 12'den 67'ye çıkmasıyla çok geniş bir coğrafik alana hitap etmeye başlamalarına rağmen bu bahanelere sarılmadan, hiçbir mazeret üretmeden Beyşehir'e bir yandan yeni hizmetler üretip, projeleri hayata geçirdiklerini anlatttı. Özaltun, belediyenin ekonomik durumunu yeni para kaynakları oluşturarak daha iyi noktalara getirdikten sonra başarılı çalışmalara imza attıklarını dile getirdi.

“Bu yükün altından kalkmayı başardık”

Özaltun, Beyşehir ile ‘hayal' denilen, ‘mümkün değil' denilen birçok hizmeti buluşturduklarını belirterek, “Belediye borç içerisinde iken bizler kaynak üreterek, bir bakıyorsunuz yeni devlet hastanesinin yapıldığı alanda hasta konuk evi inşa ettik. Bir bakıyorsunuz, Beyşehir'de ilklere imza atarak bir Kültür Merkezi inşa ettik. Son olarak iki yeni modern çocuk parkını tamamlayarak çocuklarımızın ve ailelerimizin hizmetine sunduk. Bunların hepsi para ile olan işler. Ama bakıyorsunuz kasanızda para yok, para varsa hizmet üretebilirsiniz. Tabi para yok diye ‘küstük', ‘oynamıyoruz' deme şansınız yok. Size bir görev verilmiş ve bu görevin altından kalkmanız gerekiyor. Ama Rabbimin de bize vermiş olduğu güç ile Allah'a şükürler olsun ki bu yükün de altından kalkmayı başardık. Dönemimizde, Beyşehir'e belediye yatırımları dışında da doğalgaz gibi ‘mümkün değil' denilen hizmetler geldi. Beyşehir-Konya Karayolu duble yol çalışması yine bu dönemde bitirildi. Daha pek çok devlet yatırımı ile ilçemiz buluşturuldu” diye konuştu.

“Yeni toplu konut projesi hayata geçirilecek"

Dönemlerinde Beyşehir'de belediye ile TOKİ Başkanlığı işbirliği ile hayata geçirilen TOKİ projelerine de değinen Özaltun, 2. Etap toplu konut projesi kapsamında inşa edilen konutlara hak sahiplerinin oturmaya başladığını söyledi. Bu kapsamda 460 orta gelir grubu hemşehrisinin konut sahibi olduğunu belirten Özaltun, Huğlu Mahallesinde de üretilen toplu konut projesiyle 99 mahalle sakininin toplu konut imkanından istifade ettiğini anlattı. Başkan Özaltun, alt gelir grubundaki emeklileri de düşünerek yeni bir toplu konut projesini daha ilçede hayata geçireceklerini vurgulayarak, bugüne kadar dönemlerinde üretilen bu projelerle 560 kişinin ev sahibi olduğunu dile getirdi. Özaltun, bu sayının önümüzdeki dönemde daha da artacağının müjdesini verdi.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, belediye tarafından 4,5 yıl içerisinde yapılan park çalışmalarını da anlatırken, ilçe genelinde 100 civarında park yaptıklarını söyledi. Bu parkların ilçe merkezi ve dış mahallelerde yapıldığını aktaran Özaltun, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin de bu park çalışmalarına ilaveler yaparak önemli destekler verdiğini hatırlattı.