Beyşehir’e bağlı Eğirler Mahallesinde bu yıl birincisi düzenlenen Eğirler Köyü 1. Geleneksel Dayanışma ve Kaynaşma Günü etkinliğine katılarak mahalle sakinlerinin yaşadığı coşkuya ortak olan Başkan Özaltun, burada katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğe dönük mesajlar verdi.

Beyşehir’in farklı alanlarında yapılan bu tür etkinliklere katılmaya hep özen gösterdiğini ve bu tür buluşmaların birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi adına önemine dikkat çeken Özaltun, Eğirler Mahallesinde de böyle bir etkinliğin başlangıcının yapılıyor olmasının kendilerini bu anlamda sevindirdiğini söyledi.

Etkinliğin yapılmasında yörenin yetiştirdiği işadamlarının katkısının büyük olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi ile Beyşehir Belediyesi olarak da bu organizasyona tam destek verdiklerini vurgulayan Özaltun, “Bu şenliğe emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Allah’ım onlardan razı olsun diyorum. Beyşehir Belediye Başkanı olarak buradaki büyüklerimden, ağabeylerimden, ablalarımdan, teyzelerimden, amcalarımdan her zaman söylediğim gibi bir isteğimiz var, bizlerden dualarını lütfen eksik etmesinler. Zira, biz güçlüysek, dönemimizde bölgemize birçoğu ilk olan böylesine güzel hizmetleri kazandırabiliyorsak, bunlar bu dualarınızın sayesindedir. Eğirler Mahallemize de bugün ilk kez gelmedim, daha önce de pek çok kez geldim, gelmeye devam edeceğim. Burada, bir Cuma namazı çıkışında, bir araya geldiğimiz gençlerimiz bizlerden, ‘başkanım her yerde saha yapıyorsun, bizim buraya da yapar mısınız?’ Dediklerinde, onların bu isteğini de biliyorsunuz geriye çevirmedik. Sahamızı yaptık ve çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetine sunduk. İnşallah, gerek Eğirler Mahallemizde, gerekse diğer dış mahallelerimizdeki sorunları Beyşehir’in birçok noktasında çözdüğümüz gibi, dönemimizde bir bir çözüyoruz, çözmeye de devam edeceğiz. Önemli olan bu birlik ve beraberliğimizi bugün olduğu gibi her zaman sergileyebilmektir. Bunu yapabildiğimiz sürece çözemeyeceğimiz hiçbir problem sorun kalmaz, hayata geçiremeyeceğimiz hiçbir hizmet kalmaz. Ben sizlerden bu birlik beraberliği bundan sonra da devam ettirmenizi istirham ediyorum” diye konuştu.

Eğirler Mahallesinin yardımseverliğini, dost canlısı bir yerleşim merkezi olduğunu göstermek amacıyla düzenlenen şenliğe yoğun katılım olurken, gurbette yaşayanlar da etkinlikte hemsehrileriyle bir araya gelerek hasret giderdi. Etkinlikte düzenlenen müzik eğlence programında mahalle sakinleri keyifli anlar yaşarken, katılımcılara Konya usulü şenlik yemeği ikram edildi.