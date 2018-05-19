Başkan Özaltun: “Bu dönem altın harflerle yazdırılacak”

Özaltun, “Bu dönem, Beyşehir’de tarihe altın harflerle yazdırılacak bir dönem olacak” dedi.

Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri Taşköprü Aile Çay Bahçesinde gerçekleştirilen iftar programında bir konuşma yapan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak ilçeye kazandırdıkları hizmetlerden, devlet yatırımlarından söz etti. “Beyşehir’de başarı görmek isteyen varsa, gelsin buradaki tabloyu görsün” diye konuşan Özaltun, şöyle devam etti: “İşte görüyorsunuz mahalle muhtarlarımız burada, mahalle temsilcilerimiz burada, meclis üyelerimiz, ilçe başkanımız, dernek başkanımız, ilçe teşkilatı mensuplarımız, aileleriyle birlikte hepimiz buradayız. Biz birlikteyiz, o yüzden başarılıyız. Ancak tabii ki, tüm vatandaşlarımızı memnun edebilmek çok zor, çünkü hizmet sonsuz. Siz onlarca iş yaparsınız, hizmet üretirsiniz, ama küçücük bir şey o gün sizin moralinizi bozmaya yetebilir. O yüzden, lütfen buradan ailelerimize sesleniyorum, muhtar eşlerine, temsilcilerimizin eşlerine sesleniyorum; biraz sabırlı olalım, dualarımızı eksik etmeyelim. Zira, bu dualar sayesinde bizler güçlüyüz, bu dualar sayesinde ilçemize hep birlikte el ele vererek güzel hizmetler kazandırıyoruz. İnşallah her ne olursa olsun bu dönem gerçekten tarihe altın harflerle yazılacak bir dönem. İlçemizde, en ücra köşeden, Yazyurdu’ndan, Yaylasun’a, Bayavşar’ına, Dumanlı’sına kadar her yere hizmet sınırsız şekilde geliyor, gelmeye devam edecek. Biz sabırla,birlik beraberlik içerisinde bu işleri çözüyoruz. İnşallah, dönemimiz sonuna kadar hizmetlerimiz artarak devam edecek. İşte, bugüne kadar ilçemizde hep hayal olan işleri yaptık. Beyşehir’de ne konuştularsa, bu konuşulanların hepsini şükürler olsun ki geriye dönüp 4 yıla baktığımızda bir bir yaptık, yerine getirdik.”

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol da konuşmasında, “Eğer biz Kudüs’e sahip olamazsak, Türkiye’ye ve hiçbir yere sahip olamayız” hatırlatmasında bulundu. Şenol, şöyle konuştu: “Onun için bugün burada ve ülkemizde sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde iftarımızı açabiliyoruz, huzur içerisinde memleketimizde yaşayabiliyoruz ama oradaki insanları da düşünerek dua etmenizi istiyorum. Çünkü duaya en çok da bugünlerde ihtiyacımız var. Dünyadaki Müslümanlara ve zulüm görenlere karşı hepimizin dua etmesini diliyorum. Bu yemeği tertip ettiği için de belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.”

Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer ise, düzenlenen iftar programının yine birlik ve beraberliği, kardeşliği perçinlemesi anlamında büyük öneme sahip olduğunu dile getirerek, “Rabbim nice iftarlarda birarada olmak, ağız tadıyla iftarlarımızı açmayı nasip etsin inşallah” diye konuştu.

İftar programına mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri ile aileleri, belediye meclis üyeleri, AK Parti ilçe teşkilatı mensupları katıldı.