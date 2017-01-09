Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 15:47

Başkan Özaltun, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Başkan Özaltun, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

09 Ocak 2017 15:47

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Çalışan gazetecilerin gününü kutlayan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, açıklamasında, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak kabul edilen bu özel günün hep birlikte 56. yılını kutlamaktayız. Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biri de bağımsız basındır. İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli bir yeri vardır. İnsanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi gecesi gündüzü olmayan, mesai mefhumu gözetmeyen bu görev doğru yapıldığında kutsal bir meslek olduğu gibi toplum için de çok önemli bir hizmettir. Ülkemizin ve bölgemizin gelişimi ve kalkınma süreci de, basın çalışanlarımızın desteği ile daha hızlı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin ve bölgemizin sorunlarını kamuoyuna yansıtan ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim” ifadelerini kullandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
-2
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    1°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç