Başkan Özaltun, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çalışan gazetecilerin gününü kutlayan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, açıklamasında, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak kabul edilen bu özel günün hep birlikte 56. yılını kutlamaktayız. Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biri de bağımsız basındır. İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli bir yeri vardır. İnsanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi gecesi gündüzü olmayan, mesai mefhumu gözetmeyen bu görev doğru yapıldığında kutsal bir meslek olduğu gibi toplum için de çok önemli bir hizmettir. Ülkemizin ve bölgemizin gelişimi ve kalkınma süreci de, basın çalışanlarımızın desteği ile daha hızlı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin ve bölgemizin sorunlarını kamuoyuna yansıtan ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim” ifadelerini kullandı.