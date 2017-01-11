Başkan Özaltun, çalışan gazetecilerle buluştu

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nden Taşköprü Aile Çay Bahçesi’nde düzenlenen programa, Beyşehir İlçe Kaymakamı Muzaffer Başıbüyük, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Beyşehir Gazeteciler Cemiyet Başkan Yardımcısı Hasan Narin, ilçede görev yapan yerel medya ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Murat Özaltun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Beyşehir’in yazılı basını ve görsel medyası ile düzenledikleri bir program aracılığıyla bir araya geldiklerini vurgulayarak, zor şartlar içerisinde görev yapan basın mensuplarının gününü kutladı. Beyşehir’in gözü, kulağı olan ilçede görev yapan basın mensuplarının ilçenin sesinin duyurulmasında çok önemli bir görev üstlendiğini hatırlatan Özaltun, belediyenin hayata geçirdiği çalışmaları da ancak basın yayın kuruluşları sayesinde kamuoyuna duyurabildiklerini ve vatandaşlarla paylaştıklarını söyledi. O yüzde basın mensuplarıyla sık sık bir araya gelmeye büyük özen gösterdiklerini ifade eden Özaltun, “Basın bizim açımızdan olmazsa olmaz, bizim için çok önemli görev ve misyonu üstleniyor. Yapmış olduğunuz hizmetleri vatandaşa anlatamazsanız, aktaramazsanız, sizi vatandaş tanıyamaz veya yapmış olduğunuz hizmetlerden haberdar olamaz. Yapmış olduğumuz bu hizmetleri sizlerin aracılığıyla halkımıza aktarıyoruz. Bu noktada sizlere çok teşekkür ediyorum. Basın mensuplarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum” diye konuştu.

Katılımcılara çeşitli ikramların yapıldığı programda, günün anısına basın mensuplarına çeşitli hediyeler de verildi.