Başkan Özaltun çarşı esnafıyla buluştu

Başkan Murat Özaltun, Antalya Caddesi üzerinde işyeri olan bazı esnaflarla kahvaltı programında buluştu. Esnafın taleplerini dinleyen Başkan Murat Özaltun, yaptığı konuşmada, iş yeri sahiplerinden gelen ve Antalya Caddesi üzerinde yürütülmesine karar verdikleri kampanya ile ilgili bilgiler verdi. Beyşehir’de yine bir ilkin başlayacağını vurgulayan Başkan Özaltun, büyükşehirlerde ve Türkiye’nin farklı birçok kentinde başarıyla uygulanan cadde ve sokakların alışveriş kampanyaları kapsamında geçici sürelerle trafiğe kapatılmasına yönelik çalışmanın ilçe merkezinde de uygulanmaya başlayacağını söyledi. Esnaftan gelen bu tür talepleri ilgili makamlardan alınan izin doğrultusunda şehrin bir çok noktasında uygulayabileceklerini anlatan Başkan Özaltun şunları kaydetti: “Antalya Caddesi üzerinde indirim kampanyası başlatan esnaflarımızın alışverişte canlılık ve hareketliliğe katkı sağlaması açısından bir şeridinin geçici olarak trafiğe kapatılarak, 3 gün süreyle yayalaştırılmasına yönelik talebine olur verdik. Esnafımıza bu anlamda ilçe belediyesi olarak ekonomik destek vermeye her zaman hazırız. Bu uygulama aynı zamanda buradaki iş yerlerinden alışveriş yapacak vatandaşlarımızın bütçesine de olumlu yönde hitap edecektir. Bu uygulamalara yönelik diğer esnaflarımızdan da benzer talepler gelirse, belediye olarak iş yeri sahiplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Başkan Özaltun, programın ardından cadde üzerindeki işyerlerini ziyaret ederek yürütülecek indirim kampanyaları ile ilgili bilgiler aldı. Esnafla kahvaltı buluşmasına İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Döner, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Bayındır, belediye meclis üyeleri ile AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticileri de katıldı.