Başkan Özaltun, down kafeyi ziyaret etti

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Oğuz Ata Tesisleri içerisinde bulunan ve Türkiye'de bu alanda ilk açılan kafeteryalardan birisi olan Down kafeyi ziyaret etti.

Özel bireylerin çalıştığı ve işlettiği Down kafeyi ziyaret eden Başkan Özgüven, özel bireylerin elinden çay içip onlarla sohbet etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Özel Sevgi ve Uygulama Okulu Müdürü Vefa Demirkıran ve Down sendromlu gençler ziyaretleri ve destekleri için Başkan Özgüven'e teşekkürlerini iletti.

Engelleri hep birlikte aştıklarını ifade eden Başkan Özgüven, “Oğuz Ata Tesislerimiz içerisinde bulunan Down kafemiz Türkiye'de ilk açılan kafeteryalardan biri olma özelliği taşıyor. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana engelli vatandaşlarımıza destek verme noktasında çalışmalarımız sürdürüyoruz. Bu anlamda bu kafemizi geliştirmek için bir takım planlamalar yapıyoruz. Her zaman dile getiriyoruz, her birey bir engelli adayıdır. Bu bilinçle onlara destek olmak ve topluma kazandırmak her şeyden önce bizlerin insani, vicdani bir görevdir. Onların bir tatlı tebessümleri, samimi bir şekilde bizleri kucaklamaları bütün hizmetlerden daha değerlidir. Bundan sonraki süreçte de engelli kardeşlerimize destek olarak onların her türlü ihtiyacında yanı başlarında olmaya gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.