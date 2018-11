Başkan Özaltun, DSİ'de Beyşehir Gölü'nün sorunları dile getirdi

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, DSİ 4. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, Beyşehir Gölü'nün sorunlarını dile getirdi.

Özaltun, kendisine eşlik eden meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ile birlikte bir heyet halinde gerçekleştirdiği ziyarette DSİ 4. Bölge Müdürü Birol Çınar'la bir araya geldi. Özaltun ve beraberindekiler, ziyarette Beyşehir Gölü'nün yaşadığı sorunlar ile ilgili olarak talep ve beklentilerini dile getirdi.

Başkan Özaltun, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Beyşehir'de ilçenin yöneticileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve basın mensuplarıyla bir süre önce yaptıkları geniş katılımlı istişare toplantısında Beyşehir Gölü'nün yaşadığı sorunları masaya yatırdıklarını hatırlatarak, bu toplantıda alınan karar uyarınca DSİ 4. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ettiklerini belirtti. Ziyarette Beyşehir Gölü'nün gerek giderek düşen su seviyesi, göldeki kirlilik başta olmak üzere yaşanılan tüm sorunları dile getirdiklerini ve bu sorunların giderilmesine yönelik talep ve beklentileri Bölge Müdürü Birol Çınar'la istişare ettiklerini vurgulayan Özaltun, “Beyşehir Gölü hem ilçemizin hem içme suyu havzası olarak içme suyu ihtiyacını karşılayan hem de Konya ve Isparta bölgesindeki tarım alanlarına sunduğu sulama imkanları ile bereket veren önemli bir kaynak olmakla birlikte, aynı zamanda milli park olarak da korunan Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü ve bir dünya değeridir. Ancak, bu yıl yaşanan kuraklıkla birlikte artan tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi ile ilgili yaşadığı sorunlar hepimizin malumudur. Suların çekilmesi sonucu göl kıyılarında oluşan olumsuz görüntüler bizleri üzerken bu gölden istifade eden başta hemşehrilerimiz olmak üzere içerisinde doğa sevgisi olan herkesi üzmektedir. Bu durum, göle sahip çıkılması noktasında yüksek bir beklentiye yol açmaktadır. Bizler Beyşehir Gölü'nün her zaman sahipçisi olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bölgemizde su seviyesinin daha kötü noktalara gelmemesi konusundaki beklentilere duyarsız kalamazdık. Nitekim geçtiğimiz günlerde Belediyemiz öncülüğünde ilçemizde bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantıda da ele alınan konuları görüşmek üzere DSi 4.Bölge Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Talep ve beklentilerimizi Bölge Müdürümüze de ifade ettik. Önümüzdeki yıl su seviyesi ile ilgili benzer sorunların yaşanmaması adına alınabilecek önlem ve tedbirler konusunda düşünce ve görüşlerimizi dile getirdik. Beyşehir Gölü'nde artan kirliliğin önüne geçilebilmesi konusunu da masaya yatırdık. Özellikle göl kıyılarında yapılmasını beklediğimiz temizlik çalışmalarına ilişkin yürütülecek faaliyetlerin su seviyesi düşük noktalarda iken başlatılmasına yönelik taleplerimizi ilettik. Beyşehir Gölü'nü besleyen su kaynaklarının artırılması konusunda yeni projeler ve çalışmalar yapılmasını istedik. Özellikle, Akçay'dan Beyşehir Gölü'ne su getirilmesi ile ilgili taleplerimizi yineledik. Beyşehir Gölü için yasalarla da belirlenen kotanın altında su alımı yapılmaması konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha ifade ettik. Beyşehir Gölü'nün balıklandırılmasına yönelik çalışmaların artarak devamını istedik. Sulama için Regülatör kapaklarının açıldığı dönemlerde BSA kanalına balık kaçağının olmamasına yönelik çalışmanın bir an önce hayata geçirilmesi gerekliliğini ifade ederek, balıkçıların bu konudaki beklentilerini dile getirdik. Ayrıca, 13 farklı noktada yer alan balık alma yerlerinin temizletilmesi konusundaki taleplerimizi de görüştük. Beyşehir Gölü ile ilgili olarak kısa vadede hayata geçirilebilecek tüm sorunları masaya yatırdık. İnşallah, Bölge Müdürümüzün de gölle ilgili yaşanılan sorunlar hususundaki düşünceleri ve konuya olan bakış açısı yüreklerimize bir miktar da olsa su serpti. Talep edilen ve aktarılan hususlarla ilgili çalışmaları yürütebilmek adına ellerinden gelen her türlü gayreti göstereceklerini dile getirdiler. Bölge Müdürümüze gösterdiği bu duyarlılık ve hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, Özaltun ve beraberindekiler daha sonra ise Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar'ı makamında ziyaret etti. Bu ziyarette de, bölgede tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla geçimini sağlayan yöre insanının beklenti ve talepleri dile getirildi.