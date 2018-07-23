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23 Temmuz 2018 11:02

Başkan Özaltun, düğün evinde mutluluğu, cenaze evinde hüznü paylaşıyor

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir halkının hüzünlü anında da, mutlu anında da yanında olmaya devam ediyor.

Başkan Özaltun, düğün evinde mutluluğu, cenaze evinde hüznü paylaşıyor

23 Temmuz 2018 11:02


Gerçekleştirdiği düğün, sünnet, nişan, taziye, yeni doğan, yaşlı ve hasta ziyaretleri ile sevinçli günde de hüzünlü günde de vatandaşının yanında olan Özaltun, kadir kıymet bilmenin ve gönül birliği kurmanın insani değerler açısından önemine vurgu yaparak, toplumsal dayanışma ve beraberliğin daha üst noktalara çıkabilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi. Özaltun, ilçeye bir yandan hizmet etmeye çalışırken, diğer yandan da bu tür sosyal ziyaretleri unutmadıklarını belirterek, “İyi ya da kötü gününde hep vatandaşlarımızın arasında olmaya büyük önem veriyoruz. Hizmet üretirken de bu böyle oluyor. Gerek vatandaşımızın, gerekse toplumumuzun tüm kesimleriyle birlikte hareket ederek, onlara sorarak hizmet üretmeye gayret gösterirken, varsa herhangi bir sorun ya da problem çözüm noktasında da istişare etmeye, görüş almaya, vatandaşımızı dinlemeye büyük önem veriyoruz. Vatandaşımıza acılı günlerinde taziye dileğinde bulunurken, katılabildiğimiz düğün, sünnet, nişan tören ve organizasyonlarında ise yaşadıkları sevince ortak olmaya çalışıyor, ailelerimize ‘hayırlı olsun’ dileklerimizi iletiyor, çiftlerimize ise ‘ömür boyu mutluluklar’ diliyoruz. Yeni doğan bebek ziyaretlerinde de ailelerimizin sevincini paylaşıyor, küçük de olsa onlara çeşitli hediyeler takdim etmeye çalışıyoruz. Hasta ve yaşlı ziyaretleri yaparak ‘geçmiş olsun’ dileklerimizi iletiyor, onlara her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmeye, gönüllerini almaya çabalıyoruz. Bütün bunlar bizim insani değerlerimiz, bu değerlerimizin yok olmaması için de gayret gösteriyoruz. Bu ziyaretleri yaparken bizlere sağolsunlar, bazen kaymakamımız ve kamu kurumlarımızın temsilcileri, bazen belediye meclis üyelerimiz ve AK Parti İlçe Başkanımız ve ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyelerimiz, bazen de Birlik Muhtarlar Derneği Başkanımız ve mahalle muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın yönetici ve temsilcileri de eşlik ediyor. Bizleri bu ziyaretlerimizde yalnız bırakmadıkları için Allah onlardan da razı olsun. Bu ziyaretlerin pekçoğu mesai saatlerimizin dışında çat kapı ziyaret olarak da gerçekleşebiliyor” dedi.




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