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04 Temmuz 2017 10:24

Başkan Özaltun, Genç KOMEK Yaz Okulu öğrencileriyle buluştu

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Genç KOMEK Yaz Okulu yeni dönem başlangıcında farklı branşlarda eğitim alacak kursiyer öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Özaltun, Genç KOMEK Yaz Okulu öğrencileriyle buluştu

04 Temmuz 2017 10:24


Başkan Özaltun, kendisine eşlik eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülay Samancı ile birlikte Vali Kemal Katıtaş Anadolu Lisesinde buluştuğu kursiyer öğrencilere çantalarını verdi. Burada öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Özaltun, gençlerin yaz döneminde daha iyi vakit geçirmesi, milli ve manevi değerler ile spor ve sanatsal açıdan gelişim sağlamaları amacıyla hizmet veren Genç KOMEK Yaz Okulunda başlayan yeni eğitim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.


Beyşehir’de de başlayan bu kurslara katılan gençlerin tatilini yaparken aynı zamanda Genç KOMEK bünyesinde çeşitli branşlarda verilecek eğitimlere katılacağını belirten Özaltun, bu kursların hepsinin de birbirinden önemli olduğunu vurguladı. Özaltun, hep beraber dinini bilen, vatan sevgisiyle dolu bir yeni nesil yetiştirebilmenin gayreti içerisinde olduklarını dile getirerek, KOMEK’in bu bireylerin yetiştirilmesindeki katkı ve desteğinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.


Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülay Samancı da Genç KOMEK Yaz kursunun hayırlı olması temennisinde bulunarak, “İnşallah burada çok değerli, kıymetli bilgiler de alacaksınız. Özellikle Kur’an-ı Kerim dersini inşallah burada çok verimli bir şekilde alıp hayatımıza da onları uygulamış olacağız. Kur’an-ı Kerim dersi ile beraber aynı zamanda belediyemizin etkinlikleri de olacak. Sizler de bu etkinliklere iştirak etmiş olacaksınız. Allah muvaffak etsin” diye konuştu.




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