Başkan Özaltun: “Gurbetteki hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

KONYA (İHA) İzmir'de Beyşehirli gurbetçi sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve işadamlarıyla bir araya gelen Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, “Dün olduğu gibi, bugün de, yarında gurbetteki hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, kendisine eşlik eden Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer, bazı mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve partililerle birlikte İzmir'de faaliyet gösteren ve yöneticiliğini Beyşehirliler'in yaptığı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Beyşehirli işadamları ile bir araya geldi. Beyşehir'in sadece ilçe içerisinde değil ilçe dışında da yaşayan büyük bir nüfus gücü ve potansiyeline sahip olduğunu belirten Özaltun, İzmir'in de bu illerin başında geldiğini kaydetti. Yıllar önce İzmir'e yerleşen Beyşehirli hemşehrilerinin birçoğunun günümüzde bünyesinde 400-500 kişi istihdam eden ekonomik alanda pek çok başarı öyküsü olan fabrika ve yatırımlara sahip işadamı konumuna geldiğine dikkat çeken Başkan Özaltun, bununla birlikte İzmir'de yaşayan Beyşehirlilerin dernek, federasyon ve vakıf çatısı altında bir araya gelerek gurbette dayanışmanın ve birlik beraberliğin en güzel örneğini sergilediğini de aktardı. Özaltun, İzmir'de yaşayan gurbetçi işadamları ile sivil toplumun değişik alanlarında örgütlenen ve gurbet özlemi çeken hemşehrileriyle zaman zaman bir araya gelerek hasret giderdiklerini, doğduğu topraklar olan Beyşehir ile ilgili istişarelerde de bulunduklarını söyledi.

Bu tür ziyaretleri Beyşehirli gurbetçilerin yaşadığı illere de sık sık yaptıklarının altını çizen Özaltun, Beyşehirli olmanın bir ayrıcalık olduğunu her zaman dile getirdiklerini söyledi. Beyşehir dışında yaşayan gurbetçi hemşehrilerinin dün olduğu gibi bugün de yanlarında olduklarını ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceklerini belirten Özaltun, Beyşehir'de belediye olarak son 4,5 yıllık süreçte hayata geçirdikleri hizmet ve projeleri anlattı, ilçeye kazandırılan devlet yatırımlarından söz etti. Bu hizmet ve yatırımların Beyşehir dışında yaşayan gurbetçi hemşehrileri tarafından da büyük bir memnuniyetle yakından takip edildiğini vurgulayan Özaltun, “Beyşehir'in tabelaya baktığınızda şöyle bir durumu var. Tabelada 73 bin yazar ilk girişte. Bunun aslında bir fizibilitesini çalışmak gerekiyor. Net rakamlar ile konuşmak gerekiyor. Siz bu kış döneminde gittiğinizde doğru 80-85 bin yaşayan hemşehrimiz vardır ama Mayıs ile Ekim ayları arasındaki döneme geldiğinizde İzmir'deki Damlapınarlılar, Başgözeliler, Sadıkhacılılar, Üzümlüler, Huğlulular, Kayabaşılılar, Yeşildağlılar, Doğanbeyliler başta olmak üzere İzmir ve diğer illerimiz ve yurtdışında yaşayan gurbetçilerimizin de aramıza, ilçemize dahil olmasıyla bu nüfus potansiyeli 150-200 binleri buluyor. İlçemize bağlı dış mahallelerimizde de nüfus söz konusu dönemde iki üç katına birden çıkıyor. Dolayısıyla gerek ilçemizde gerekse ilçemiz dışında yaşayan bu büyük nüfus potansiyelimizi görmezden gelemeyiz. İlçemiz dışında yaşayan hemşehrilerimizin de istek ve taleplerini dikkate almak, onlarla her platformda bir araya gelmek durumundayız. İşte bugün bu gaye doğrultusunda yine siz hemşehrilerimizle bir araya gelerek, hem sizlerle hasret gidermiş, hem de sizlerin istek, düşünce ve görüşlerinizi almak için ayağınıza kadar gelmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

Başkan Özaltun ve beraberindekiler, İzmir'de değişik sektörlerde yatırımı olan Beyşehirli işadamlarının fabrika ve tesislerini ziyaret ederken, Konyalılar Vakfı, Konyalılar Federasyonu, Doğanbeyliler, Konbey-Der, Damlapınarlılar, Üzümlüler, Sadıkhacılılar, Huğlulular, Başgözeliler, Yeşildağlılar, Üstünlerliler, Kayabaşılılar ve İnliceliler derneklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle de bir araya geldi. Özaltun, ziyaretlerde sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile Beyşehirli işadamlarına günün anasına tarihi Eşrefoğlu Camisi maketi hediye etti. İşadamları ve STK temsilcileri de ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özaltun ve beraberindekiler, iki gün süren İzmir ziyaretinin ardından dönüşte Uşak Valiliği görevine atanan Funda Kocabıyık'ı da makamında ziyaret ederek “hayırlı olsun” dileğinde bulundu.