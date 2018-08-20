Başkan Özaltun, hayvan pazarını ziyaret etti

Özaltun, kendisine eşlik eden Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer ve AK Parti İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Soğla bölgesindeki belediyeye ait kurbanlık satışlarının yapıldığı hayvan pazarını ziyaret etti. Pazar yerinde pazarlığa tutuşan satıcı ve alıcılar arasında anlaşmanın sağlanması için arabuluculuk da yapan Özaltun, alışverişe gelen vatandaşlara ise kendi elleriyle soğuk limonata ikram etti. Özaltun, Pazar yerinde karşılaştığı çocukları da unutmayarak onlara uçurtma hediye etti.

Başkan Özaltun yaptığı açıklamada, “Kurban bayramı öncesinde kurbanlık satışının yapıldığı ilçemiz merkezindeki hayvan pazarımızı ziyaret ettik. Satıcılarımız ile alışverişe gelen vatandaşlarımızın hem bayramını tebrik ettik hem de varsa talep ve isteklerini, sorunlarını dinledik. Beyşehir Belediyesi olarak hayvan pazarımızda hem satıcılarımızın hem de vatandaşlarımızın işini kolaylaştırabilecek gerekli tüm önlemlerimizi aldık. Veteriner ve zabıta ekiplerimiz de sahada denetim ve kontrollerini titizlikle sürdürüyorlar. Arefe günü yoğunluğunun yaşandığı pazar yerimizde, besicilerimiz ile vatandaşlarımıza Belediyemizin ikram çeşmesi aracılığıyla bu yaz sıcak günlerinde soğuk limonata da ikram ediyoruz. Hemşehrilerimizin alışverişlerini yaparken bir parça soluklanabilmesi için soğuk içecek ikramının yanı sıra alanda gölgelikler de oluşturarak bu tatlı kurban telaşlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin kurban bayramını tebrik ediyor, nice bayramlara daha erişmemizi Cenab-ı Allah’tan diliyorum” dedi.